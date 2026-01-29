لمدة 24 ساعة.. إيقاف خدمات موقع "المعامل المركزية"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إيقاف خدمات الموقع الإلكتروني التابع للإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة بشكل مؤقت، في إطار تنفيذ أعمال التطوير والتحديث الفني للخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة في منشور اليوم، أن توقف الموقع سيستمر لمدة 24 ساعة فقط، على أن يبدأ اعتبارًا من اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ويستمر حتى يوم غدٍ الجمعة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة الخدمات الإلكترونية، بما يُسهم في تحسين مستوى الأداء وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة.

وشددت على أنه سيتم استئناف العمل بالموقع الإلكتروني فور الانتهاء من أعمال التحديث في الموعد المحدد، دون أي تأخير.