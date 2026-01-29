إعلان

"الأوقاف" تستضيف الفنان سامح حسين في ندوة بمعرض الكتاب عصر اليوم

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:58 ص 29/01/2026

سامح حسين

يستضيف جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الخميس، في تمام الساعة الرابعة مساءً، الفنان سامح حسين، في لقاء ثقافي بعنوان "دور الفن الهادف في بناء الوعي"

ويُحاور سامح حسين، الدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، في ندوةٍ تسلط الضوء على دور الفن الهادف في بناء الوعي المجتمعي، وترسيخ منظومة القيم، وتعزيز المسئولية الأخلاقية للإبداع.

وتأتي هذه الندوة تأكيدًا لحرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على الانفتاح على مختلف روافد الإبداع الواعي، ودعم النماذج الفنية التي تسهم في تشكيل الوعي الجمعي، وتخاطب الإنسان بقيمه وإنسانيته.

سامح حسين ندوة بمعرض الكتاب الأوقاف

