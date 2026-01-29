"الأوقاف" تستضيف الفنان سامح حسين في ندوة بمعرض الكتاب عصر اليوم

يستضيف جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الخميس، في تمام الساعة الرابعة مساءً، الفنان سامح حسين، في لقاء ثقافي بعنوان "دور الفن الهادف في بناء الوعي"

ويُحاور سامح حسين، الدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، في ندوةٍ تسلط الضوء على دور الفن الهادف في بناء الوعي المجتمعي، وترسيخ منظومة القيم، وتعزيز المسئولية الأخلاقية للإبداع.

وتأتي هذه الندوة تأكيدًا لحرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على الانفتاح على مختلف روافد الإبداع الواعي، ودعم النماذج الفنية التي تسهم في تشكيل الوعي الجمعي، وتخاطب الإنسان بقيمه وإنسانيته.

