معرض القاهرة للكتاب.. توافد جماهيري في ثامن أيامه- (صور)

كتب : مصراوي

12:24 م 29/01/2026
تصوير- محمود بكار:
توافدت على بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب في الساعة الأولى من ثامن أيام افتتاحه، الكثير من الجماهير التي حرصت على التواجد قبل موعد فتح الأبواب.

واصطف المئات من الجماهير في طوابير طويلة أمام شبابيك حجز التذاكر تمهيدا لدخول أرض معارض مصر، وإجراء جولة بين أجنحة العرض للبحث عن اهتماماتهم من الإصدارات الحديثة ومتابعة العروض الفنية والأنشطة الثقافية التي تقام على هامش المعرض.

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

وتشهد الدورة الجديدة، مشاركة غير مسبوقة، حيث يشارك 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضًا، بما يعكس المكانة الدولية الراسخة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويضم البرنامج الثقافي والفكري 400 فعالية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، بمشاركة 170 ضيفًا عربيًا وأجنبيًا، وأكثر من 1500 مثقف ومبدع، عبر قاعات متعددة، من بينها قاعة المؤتمرات التي تستضيف عشرة مؤتمرات في اليوم الواحد لأول مرة، من بينها مؤتمر «إفريقيا: التحديات والتحولات»، الذي يهدف إلى تعزيز جسور التواصل مع القارة الإفريقية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب أرض معارض مصر العروض الفنية الأنشطة الثقافية

