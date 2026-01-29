انتقد الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، قرار فرض ضريبة عقارية على السكن الخاص، معتبرًا أن التوقيت غير مناسب ويشكل عبئًا جديدًا على المواطنين بعد سنوات طويلة من المعاناة مع موجات التضخم وارتفاع الأسعار.

وقال الجلاد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة الشمس، إن المصريين يعانون من أزمة تضخم ممتدة منذ عام 2022، وكان من المفترض أن تكون بداية عام 2026 مرحلة لجني ثمار الإصلاح الاقتصادي وتحسن الأوضاع المعيشية، إلا أن المواطن فوجئ بقرارات جديدة تضيف أعباء إضافية على دخله.

وتساءل الإعلامي، باستنكار عن منطق فرض ضريبة على السكن الخاص، قائلًا: "أدفع ليه ضريبة على بيتي وأنا أصلا بدفع فواتير كهرباء غالية جدًا ومياه، وفي الآخر أتحاسب على الأربع حيطان اللي بتأويني؟"، معتبرًا أن المسكن حق أساسي وليس سلعة للجباية.

وتطرق مجدي الجلاد، إلى الحديث عن التحقيق الصحفي الشهير "آيفون بماء زمزم" الذي أجراه الكاتب الصحفي محمد سامي، رئيس قسم الأخبار بموقع مصراوي، والذي كشف استغلال 10 تجار للمعتمرين عبر تهريب أجهزة آيفون مقابل 4 آلاف جنيه للجهاز الواحد.

وأوضح، أن التحقيق كشف بوضوح عن وجود ثغرة حقيقية في المنظومة، لكن بدلا من معالجة الثغرة بشكل ذكي ومدروس، قامت الحكومة –على حد تعبيره– بـ"قفل المحبس العمومي"، رغم الاتصالات والمقترحات التي قدمتها مؤسسة "أونا نيوز" للمسؤولين من أجل الوصول إلى حلول أكثر توازنًا.

وشدد على أن المشكلة ليست في التحقيق الصحفي الذي وصفه أنه قام بدوره على أكمل وجه، وإنما المشكلة تكمن في غياب الرغبة لدى بعض المسؤولين في العمل الجاد وإيجاد حلول واقعية.

وقال: "المشكلة مش في اللي كشف، المشكلة في اللي مش عايز يشتغل ويدور على حلول للثغرات بدل ما يعاقب الناس كلها".