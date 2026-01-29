إعلان

مجدي الجلاد: المواطن كان ينتظر ثمار الإصلاح الاقتصادي في 2026 وفوجئ بضرائب جديدة - فيديو


كتب- أحمد العش:

01:13 ص 29/01/2026

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتقد الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، قرار فرض ضريبة عقارية على السكن الخاص، معتبرًا أن التوقيت غير مناسب ويشكل عبئًا جديدًا على المواطنين بعد سنوات طويلة من المعاناة مع موجات التضخم وارتفاع الأسعار.

وقال الجلاد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة الشمس، إن المصريين يعانون من أزمة تضخم ممتدة منذ عام 2022، وكان من المفترض أن تكون بداية عام 2026 مرحلة لجني ثمار الإصلاح الاقتصادي وتحسن الأوضاع المعيشية، إلا أن المواطن فوجئ بقرارات جديدة تضيف أعباء إضافية على دخله.

وتساءل الإعلامي، باستنكار عن منطق فرض ضريبة على السكن الخاص، قائلًا: "أدفع ليه ضريبة على بيتي وأنا أصلا بدفع فواتير كهرباء غالية جدًا ومياه، وفي الآخر أتحاسب على الأربع حيطان اللي بتأويني؟"، معتبرًا أن المسكن حق أساسي وليس سلعة للجباية.

وتطرق مجدي الجلاد، إلى الحديث عن التحقيق الصحفي الشهير "آيفون بماء زمزم" الذي أجراه الكاتب الصحفي محمد سامي، رئيس قسم الأخبار بموقع مصراوي، والذي كشف استغلال 10 تجار للمعتمرين عبر تهريب أجهزة آيفون مقابل 4 آلاف جنيه للجهاز الواحد.

وأوضح، أن التحقيق كشف بوضوح عن وجود ثغرة حقيقية في المنظومة، لكن بدلا من معالجة الثغرة بشكل ذكي ومدروس، قامت الحكومة –على حد تعبيره– بـ"قفل المحبس العمومي"، رغم الاتصالات والمقترحات التي قدمتها مؤسسة "أونا نيوز" للمسؤولين من أجل الوصول إلى حلول أكثر توازنًا.

وشدد على أن المشكلة ليست في التحقيق الصحفي الذي وصفه أنه قام بدوره على أكمل وجه، وإنما المشكلة تكمن في غياب الرغبة لدى بعض المسؤولين في العمل الجاد وإيجاد حلول واقعية.

وقال: "المشكلة مش في اللي كشف، المشكلة في اللي مش عايز يشتغل ويدور على حلول للثغرات بدل ما يعاقب الناس كلها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجدي الجلاد الحكومة ضريبة عقارية على السكن الخاص التضخم وارتفاع الأسعار ارتفاع الأسعار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بعد اقترابه من الأهلي".. هادي رياض يودع فريق بتروجيت برسالة مؤثرة
رياضة محلية

"بعد اقترابه من الأهلي".. هادي رياض يودع فريق بتروجيت برسالة مؤثرة
دوللي شاهين تمازح الصحفيين في عزاء والدتها بكنيسة القديس مار يوسف
زووم

دوللي شاهين تمازح الصحفيين في عزاء والدتها بكنيسة القديس مار يوسف
فستان شفاف وجريء.. هيفاء وهبي بإطلالة مُلفتة
الموضة

فستان شفاف وجريء.. هيفاء وهبي بإطلالة مُلفتة
دون خدمات أو موظفين.. قصة محطة القطار الأكثر عزلة في العالم (صور)
علاقات

دون خدمات أو موظفين.. قصة محطة القطار الأكثر عزلة في العالم (صور)
حمدي المرغني ينشر صورة مع أحمد عز: "أوجد 500 اختلاف"
زووم

حمدي المرغني ينشر صورة مع أحمد عز: "أوجد 500 اختلاف"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون