شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، في فاعليات "الجلسة التشاركية لرؤساء مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ورؤساء الحوارات التفاعلية"، ضمن فاعليات الاجتماع التحضيري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد بالسنغال.



وأشار سويلم، في مطلع كلمته، إلى أن المياه هي شريان الحياة، وأن القضايا الرئيسية المرتبطة بمحور "المياه من أجل الكوكب" مثل تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر، والبيئة، والحد من مخاطر الكوارث، تعد قضايا مترابطة؛ وهي عناصر أساسية لبقاء الإنسان واستدامة المجتمعات .

واستعرض وزير الري أبرز الموضوعات الفنية بالحوار التفاعلي الثالث للمياه؛ مثل الحفاظ على أنظمة المياه العذبة عالميًّا، والتي تعرضت للاستنزاف لفترات طويلة نتيجة للعنصر البشري؛ حيث أدى سوء إدارة المياه في العديد من دول العالم للإضرار بالنظم البيئية؛ وهو ما يؤثر بشكل متزايد على جميع القطاعات، مما يتطلب انتهاج مبادئ "إدارة المياه من أجل الإنسان" و"المياه من أجل الكوكب" كأهداف متكاملة لا متنافسة، مع العمل على حماية النظم البيئية المرتبطة بالمياه .

وتم تأكيد ضرورة إعلاء مبادئ حوكمة المياه عالميًّا، وتعزيز التعاون الإقليمي لتعزيز الصمود في مواجهة تحديات المياه والمناخ، وأيضًا دعم كيان الأمم المتحدة المعني بالمياه (UN-Water) ليتجاوز مجرد التنسيق، وليضطلع بولاية شاملة على مستوى المنظومة الأممية، بما يتيح العمل بصورة متكاملة.

وأكد الوزير ضرورة البناء على ما تحقق من نجاحات خلال الفاعليات الدولية السابقة؛ مثل أسابيع القاهرة للمياه، ومؤتمرات المناخ، وعملية دوشنبه، والمنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (UNCBD) .