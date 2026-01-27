إعلان

وزير الدفاع يلتقى نائب وزير الخارجية الأمريكي

كتب : محمد سامي

11:43 ص 27/01/2026

الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد سامي:

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، كريستوفر لاندوا نائب وزير الخارجية الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وتناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، عمق علاقات الشراكة التى تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيداً بتنامي آفاق التعاون على نحو يلبي المصالح المشتركة للبلدين فى مختلف المجالات العسكرية والتدريبية.

من جانبه أشاد نائب وزير الخارجية الأمريكى بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وجهودها فى تحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددا من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وزارة الدفاع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد حفل زفافها.. 20 صورة للفنانة دعاء رجب مع نجوم الفن
زووم

بعد حفل زفافها.. 20 صورة للفنانة دعاء رجب مع نجوم الفن
تديرها أجنبية تنتحل صفة طبيب.. "الصحة" تغلق عيادة جلدية بالقاهرة الجديدة
أخبار مصر

تديرها أجنبية تنتحل صفة طبيب.. "الصحة" تغلق عيادة جلدية بالقاهرة الجديدة
ساعات الصيام في رمضان 2026.. تعرف على أطول وأقصر الأيام في مختلف البلدان
علاقات

ساعات الصيام في رمضان 2026.. تعرف على أطول وأقصر الأيام في مختلف البلدان
"عدت على خير".. نجل شقيق إلهام شاهين يتعرض لحادث سيارة
زووم

"عدت على خير".. نجل شقيق إلهام شاهين يتعرض لحادث سيارة
حدث بالفن | حقيقة تدهور حالة عادل إمام الصحية وأزمات نادر أبو الليف وجورجينا
زووم

حدث بالفن | حقيقة تدهور حالة عادل إمام الصحية وأزمات نادر أبو الليف وجورجينا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان