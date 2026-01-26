وزارة الكهرباء تتسلم جائزة التميز الحكومي المركز الثاني

كتب- محمد صلاح:

تسلمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جائزة التميز الحكومي – المركز الثاني عن المنصة الموحدة لخدمات كهرباء مصر، وذلك ضمن فئة جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا للدور الذي تقوم به المنصة الموحدة لخدمات كهرباء مصر، في تطوير آليات تقديم خدمات الكهرباء إلكترونيًا، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمة، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي والحوكمة.

يعكس هذا الإنجاز الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة وشركاتها التابعة لتطوير منظومة الخدمات الرقمية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030، ويحقق رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأعربت وزارة الكهرباء، عن تقديرها لهذا التكريم، وتؤكد استمرار العمل على تطوير المنصة الموحدة وتوسيع نطاق خدماتها، بما يضمن تقديم خدمات كهرباء أكثر كفاءة وسهولة وجودة للمواطنين على مستوى الجمهورية.