كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تفاصيل مشروع تصنيع الأجهزة والأطراف التعويضية في مصر.

قال مستشار الرئيس للصحة، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إن المشروع يهدف إلى خدمة أعداد كبيرة من المواطنين، كما يُشكل مجالاً واعدًا للسياحة العلاجية والاستشفاء في مصر.

وأضاف أن هذا المشروع الضخم يؤسس لصناعة حديثة ومتطورة باستخدام أحدث ما توصل إليه العالم في هذا المجال، موضحًا أن الحاجة للأجهزة التعويضية تنتج عن أسباب عديدة كالعيوب الخلقية أو الأمراض أو الحوادث.

وأشار إلى أن المشروع يأتي نتيجة دراسة معمقة مع جميع الجهات المعنية، وسيتضمن إنشاء مصنع كبير ومراكز متخصصة للتصنيع والتركيب ومتابعة المرضى وصيانة الأجهزة، مؤكدًا أن حجمه الضخم سينعكس إيجابًا على رعاية الإنسان المصري.

وتابع الدكتور عوض تاج الدين بأن العمل جارٍ حاليًا على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل إنشاء 7 مراكز للتجميع والمُـوَاءَمَة، بالتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتخطيط، والهيئة المصرية للشراء الموحد.

وأوضح أن الهدف من نشر هذه المراكز في مختلف أنحاء الجمهورية هو توفير الخدمة بالقرب من المرضى والمحتاجين في كل المحافظات، وتجنُّب إضافة أي أعباء تنقل جديدة عليهم.

وأكد أن الخدمات التي ستقدمها هذه المراكز ستكون شاملة، بدءًا من تحديد نوع الجهاز التعويضي المناسب لكل حالة، مرورًا بتركيبه وتدريب المريض على استخدامه، وصولاً إلى توفير خدمة المتابعة والصيانة الدورية وتوفير البدائل عند الحاجة.

وأشار إلى أن هذا التوزيع الجغرافي الواسع يضمن تغطية الوجه القبلي والصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، مُؤكدًا أن المشروع، برغم ضخامته، سيكون له نتائج مبهرة في تحسين جودة الحياة لفئات عريضة من المجتمع.