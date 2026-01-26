إعلان

مستشار الرئيس للصحة يكشف تفاصيل إنشاء مصنع ومراكز متخصصة للأطراف التعويضية

كتب : حسن مرسي

05:26 م 26/01/2026

الدكتور محمد عوض تاج الدين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تفاصيل مشروع تصنيع الأجهزة والأطراف التعويضية في مصر.

قال مستشار الرئيس للصحة، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إن المشروع يهدف إلى خدمة أعداد كبيرة من المواطنين، كما يُشكل مجالاً واعدًا للسياحة العلاجية والاستشفاء في مصر.

وأضاف أن هذا المشروع الضخم يؤسس لصناعة حديثة ومتطورة باستخدام أحدث ما توصل إليه العالم في هذا المجال، موضحًا أن الحاجة للأجهزة التعويضية تنتج عن أسباب عديدة كالعيوب الخلقية أو الأمراض أو الحوادث.

وأشار إلى أن المشروع يأتي نتيجة دراسة معمقة مع جميع الجهات المعنية، وسيتضمن إنشاء مصنع كبير ومراكز متخصصة للتصنيع والتركيب ومتابعة المرضى وصيانة الأجهزة، مؤكدًا أن حجمه الضخم سينعكس إيجابًا على رعاية الإنسان المصري.

وتابع الدكتور عوض تاج الدين بأن العمل جارٍ حاليًا على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل إنشاء 7 مراكز للتجميع والمُـوَاءَمَة، بالتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتخطيط، والهيئة المصرية للشراء الموحد.

وأوضح أن الهدف من نشر هذه المراكز في مختلف أنحاء الجمهورية هو توفير الخدمة بالقرب من المرضى والمحتاجين في كل المحافظات، وتجنُّب إضافة أي أعباء تنقل جديدة عليهم.

وأكد أن الخدمات التي ستقدمها هذه المراكز ستكون شاملة، بدءًا من تحديد نوع الجهاز التعويضي المناسب لكل حالة، مرورًا بتركيبه وتدريب المريض على استخدامه، وصولاً إلى توفير خدمة المتابعة والصيانة الدورية وتوفير البدائل عند الحاجة.

وأشار إلى أن هذا التوزيع الجغرافي الواسع يضمن تغطية الوجه القبلي والصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، مُؤكدًا أن المشروع، برغم ضخامته، سيكون له نتائج مبهرة في تحسين جودة الحياة لفئات عريضة من المجتمع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة مراكز متخصصة للأطراف التعويضية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ظهرت بإطلالات جريئة في حفلاتها.. 20 صورة أثارت الجدل لـ روبي
زووم

ظهرت بإطلالات جريئة في حفلاتها.. 20 صورة أثارت الجدل لـ روبي
تأثير مكملات أوميجا 3 على سكر الدم.. فائدة محتملة أم وهم شائع؟
نصائح طبية

تأثير مكملات أوميجا 3 على سكر الدم.. فائدة محتملة أم وهم شائع؟
تحرك عاجل من نقيب المحامين بشأن أزمة نيابة النزهة
أخبار مصر

تحرك عاجل من نقيب المحامين بشأن أزمة نيابة النزهة
في اختلاس أموال بنك الدم.. سجن أمين مخازن الصحة 5 سنوات وعزله من الوظيفة
حوادث وقضايا

في اختلاس أموال بنك الدم.. سجن أمين مخازن الصحة 5 سنوات وعزله من الوظيفة
"ارحموها من الشائعات".. والدة فتاة منيا القمح تكشف اللحظات الأخيرة قبل
أخبار المحافظات

"ارحموها من الشائعات".. والدة فتاة منيا القمح تكشف اللحظات الأخيرة قبل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره