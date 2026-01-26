وظائف جديدة بالأوقاف.. "الأزهري" يُعلن عن مسابقة لتعيين أئمة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، عن مسابقة جديدة قريبًا للتعاقد مع 1100 إمام جديد، لضخ دماء جديدة بين الأئمة.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان، أنه خلال العام الماضي تلقت الوزارة ما يقرب من 8 آلاف طلب نقل، وهو ما كشف عن حجم كبير من الأعباء الإدارية، لافتًا إلى أنه مع بدء عمليات الفرز تبين وجود نحو 2000 طلب لا تمت بصلة لوزارة الأوقاف، ما شكل عبئًا بشريًا وتنظيميًا بالغ الصعوبة.

وأكد "الأزهري" أنه أدرك في ذلك الوقت أن الإمكانات البشرية المتاحة داخل الوزارة لن تكون كافية لإنجاز هذه المهمة الضخمة في الإطار الزمني المحدد.



وأضاف: "لجأت إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وشرحت له الموقف كاملًا، وأكدت أننا في حاجة ماسة للدعم حتى نتمكن من إعلان الحركة في موعدها".

