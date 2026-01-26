قانون العمل الجديد.. حالات وشروط إنهاء عقود العمل غير محددة المدة

حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، شروط إنهاء عقود العمل غير محددة المدة، وفق ما نصت عليه المادة (156) والتي تقرر أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165)، يجوز لأي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل الإنهاء بثلاثة أشهر".

شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة

نصت المادة (155)، على أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال أو العمال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إلا بمبرر مشروع وكاف، مع مراعاة أحكام المواد ذات الصلة والظروف المحيطة بالعمل، لضمان أن يكون الإنهاء في وقت مناسب.

انتهاء وتجديد عقود العمل محددة المدة

حدد القانون أيضًا شروط انتهاء وتجديد عقود العمل لإنجاز عمل معين.

تنص المادة (154) على أن عقد العمل محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، مع مراعاة أحكام المواد (87، 88، 95).

إذا تم إبرام العقد أو تجديده لمدة تزيد على خمس سنوات، يحق للعامل إنهاؤه دون تعويض عند مرور خمس سنوات، بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

في حالة إنهاء صاحب العمل للعقد، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

عقود العمل لإنجاز عمل معين

وفق المادة (155) أيضًا، ينتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين بانتهاء هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين الطرفين لأعمال مماثلة أخرى.

إذا استمر الطرفان في تنفيذ العمل بعد انتهاء العقد، يُعتبر ذلك تجديدًا تلقائيًا للعقد أو للأعمال الأخرى المماثلة.

إذا تجاوزت مدة إنجاز العمل الأصلي أو الأعمال الممنوحة للتجديد خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

