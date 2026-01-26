إعلان

قانون العمل الجديد.. حالات وشروط إنهاء عقود العمل غير محددة المدة

كتب : محمد أبو بكر

01:40 م 26/01/2026

قانون العمل الجديد- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، شروط إنهاء عقود العمل غير محددة المدة، وفق ما نصت عليه المادة (156) والتي تقرر أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165)، يجوز لأي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل الإنهاء بثلاثة أشهر".

شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة

نصت المادة (155)، على أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال أو العمال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إلا بمبرر مشروع وكاف، مع مراعاة أحكام المواد ذات الصلة والظروف المحيطة بالعمل، لضمان أن يكون الإنهاء في وقت مناسب.

انتهاء وتجديد عقود العمل محددة المدة

حدد القانون أيضًا شروط انتهاء وتجديد عقود العمل لإنجاز عمل معين.

تنص المادة (154) على أن عقد العمل محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، مع مراعاة أحكام المواد (87، 88، 95).

إذا تم إبرام العقد أو تجديده لمدة تزيد على خمس سنوات، يحق للعامل إنهاؤه دون تعويض عند مرور خمس سنوات، بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

في حالة إنهاء صاحب العمل للعقد، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

عقود العمل لإنجاز عمل معين

وفق المادة (155) أيضًا، ينتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين بانتهاء هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين الطرفين لأعمال مماثلة أخرى.

إذا استمر الطرفان في تنفيذ العمل بعد انتهاء العقد، يُعتبر ذلك تجديدًا تلقائيًا للعقد أو للأعمال الأخرى المماثلة.

إذا تجاوزت مدة إنجاز العمل الأصلي أو الأعمال الممنوحة للتجديد خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

اقرأ أيضًا:

توجد تجاوزات.. بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها

موجة برد وشبورة مائية وأمطار..الأرصاد تُعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون العمل إنهاء عقود العمل عقود العمل غير محددة المدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ذبحهم وسلم نفسه.. جنايات المنيا تنظر محاكمة أب متهم بقتل أطفاله الثلاثة
أخبار المحافظات

ذبحهم وسلم نفسه.. جنايات المنيا تنظر محاكمة أب متهم بقتل أطفاله الثلاثة
الداخلية تكشف ملابسات فيديو تهديد أم بإلقاء طفلتها من شرفة شقة بالمطرية
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تهديد أم بإلقاء طفلتها من شرفة شقة بالمطرية
ظهرت بإطلالات جريئة في حفلاتها.. 20 صورة أثارت الجدل لـ روبي
زووم

ظهرت بإطلالات جريئة في حفلاتها.. 20 صورة أثارت الجدل لـ روبي
أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
قرار قضائي بشأن الراقصة بوسي في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن الراقصة بوسي في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره