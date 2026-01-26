حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 26-1-2026، على كافة مدن ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم الاثنين شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس الاثنين فرص نشاط رياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وقالت الهيئة، إن الرياح قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق، مع وجود أتربة عالقة بالجو على مناطق من جنوب الصعيد .

ومن المتوقع أن يشهد طقس الاثنين اضطراب في الملاحة البحرية على سواحل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 11 والعظمى 24 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 09 والعظمى 25 درجة.

​- 6 أكتوبر الصغرى 08 والعظمى 25 درجة.

​

- كفر الشيخ الصغرى 10 والعظمى 23 درجة.

​

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 22 درجة.

​

- بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 23 درجة.

​

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 23 درجة.

​

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

​

- مطروح الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

​

- الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 25 درجة.

​

- السويس الصغرى 10 والعظمى 24 درجة.

- العريش الصغرى 09 والعظمى 25 درجة.

​

- رفح الصغرى 08 والعظمى 24 درجة.

​- الطور الصغرى 13 والعظمى 25 درجة.

​

- طابا الصغرى 10 والعظمى 23 درجة.

​

- شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

​- الغردقة الصغرى 13 والعظمى 24 درجة.

​

- مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 25 درجة.

​

- الفيوم الصغرى 09 والعظمى 24 درجة.

​

- بني سويف الصغرى 08 والعظمى 24 درجة.

​

- المنيا الصغرى 07 والعظمى 25 درجة.

- أسيوط الصغرى 07 والعظمى 25 درجة.

​

- سوهاج الصغرى 08 والعظمى 26 درجة.

​

- قنا الصغرى 11 والعظمى 26 درجة.

​

- الأقصر الصغرى 11 والعظمى 26 درجة.

​

- أسوان الصغرى 12 والعظمى 27 درجة.

​

- الوادي الجديد الصغرى 10 والعظمى 26 درجة.