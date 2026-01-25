أين تذهب غدًا في معرض الكتاب؟ إليك برنامج الندوات والفعاليات الفكرية

يشهد معرض الكتاب، يوم غدٍ الاثنين 26 يناير 2026، زخمًا فكريًا وثقافيًا واسعًا، من خلال برنامج متنوع يضم ندوات فكرية، وحوارات أدبية، وملتقيات شعرية، ومؤتمرات متخصصة، إلى جانب فعاليات مهنية وثقافية، موزعة على القاعات الرئيسية والدولية وأجنحة البلازا المختلفة.

القاعة الرئيسية (بلازا 1): قضايا الهوية والفكر

تستضيف القاعة الرئيسية في الفترة من 12 إلى 1:30 ظهرًا ندوة بعنوان «الإرهاب الفكري وتأثيره على الهوية والأمن المجتمعي»، بمشاركة اللواء محمود الرشيدي، والدكتورة نور أسامة، والعميد هشام عقل، واللواء هشام وهدان، ويديرها الإعلامي يوسف عابدين، وذلك ضمن محور المؤسسات.

وفي إطار محور شخصية المعرض نجيب محفوظ، تُعقد من 2 إلى 3:30 عصرًا ندوة «حوارات نجيب محفوظ.. قراءة في الوعي الجمالي والفكري»، بمشاركة محمد سلماوي، ومحمد الشاذلي، ويوسف القعيد، وبحضور المترجم البولندي جورج يعقوب كضيف للمحور، وتدير اللقاء علاء عبد الهادي.

وتُختتم فعاليات القاعة بمحور قضايا معاصرة من 4 إلى 5:30 مساءً، عبر ندوة «دور الهوية القومية في تعزيز مفهوم الانتماء لأجيال Z وألفا»، بمشاركة الدكتور محمد أحمد مرسي، ومحمود المملوك، والنائبة منى قشطة، والدكتور نور الشيخ، ويديرها مصطفى كريم. اللقاء الفكري: الفتوى والهوية وفي الفترة من 6 إلى 7:30 مساءً، يُعقد اللقاء الفكري بعنوان «الفتوى ودورها في الحفاظ على الهوية»، ويشارك فيه الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، ويدير اللقاء الدكتور محمود عبد الرحمن.

القاعة الدولية (بلازا 2): حوارات ثقافية عالمية

تستضيف القاعة الدولية من 12 إلى 1:30 ظهرًا ندوة «الدراسات العربية في رومانيا: التاريخ والحاضر، الترجمة كأداة لفهم ثقافي متبادل»، ويديرها محمد سويلم، ويشارك فيها ضيف الشرف. كما تُعقد من 2 إلى 3:30 عصرًا ندوة «القاهرة تنادي: تحديات النشر العالمي والذكاء الاصطناعي» ضمن البرنامج المهني، بمشاركة الشيخ فيصل بن الشيخ منصور، ورشيف بكر، ونيستوراس بوالكس، وتديرها سيمون دي جوكاس.

وتتواصل الفعاليات من 6 إلى 7:30 مساءً بندوة «كتابات الدبلوماسيين المصريين خلال عام 2025»، بمشاركة عدد من السفراء والدبلوماسيين، من بينهم السفير أشرف عقل، والسفيرة الدكتورة عبير بسيوني، والسفير محمد مصطفى، والسفيرة مرفت تلاوي، والسفير ناجي غابة، والسكرتير الثالث الدكتورة هاجر عبد اللطيف، ويدير اللقاء السفير عمرو الجويلي، وذلك ضمن محور التجارب الثقافية.

كاتب وكتاب (بلازا 1): إصدارات ومناقشات

ضمن برنامج «كاتب وكتاب» تُناقش من 12 إلى 1:30 ظهرًا أطروحة «ثورة التعليم بالذكاء الاصطناعي» للدكتور محمد العزب، ويناقشه الدكتور خالد عبد الفتاح، والدكتور خالد فرحون، ويدير اللقاء حسام أبو العلا. كما تُعقد من 2 إلى 3:30 عصرًا ندوة حول أعمال كامل الطويل وسعيد الشحات، يناقشها المخرج خالد يوسف وزياد الطويل، ويديرها وائل السمري

. وتُناقش من 4 إلى 5:30 مساءً مذكرات «مع خالص تحياتي» لعبد المنعم مدبولي، بمشاركة أمل عبد المنعم مدبولي، والدكتور سيد علي إسماعيل، والدكتور محمد سعيد محفوظ، ويديرها الدكتور عادل عوض. وتُختتم الفعاليات من 6 إلى 7:30 مساءً بندوة «نصف حليم الآخر.. عبد الحليم حافظ معارك فنية ومواقف إنسانية» للكاتب عادل السنهوري، بمشاركة الدكتور أشرف عبد الرحمن، والدكتور محمد شبانة، والموسيقار هاني مهنا، وتدير اللقاء سمية عبد المنعم.

الصالون الثقافي (بلازا 2): الشعر والحداثة

يستضيف الصالون الثقافي من 12 إلى 1:30 ظهرًا ندوة «الجرائم البارزة في المجتمع المصري» ينظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين، ويديرها الدكتور سعيد المصري. كما تُعقد من 2 إلى 3:30 عصرًا جلسة «قصيدة اليوم بين تراث الفصحى وتجارب الحداثة»، بمشاركة زيزي شوشة، وعبد الرحمن مقلد، ومحمد المتيم، ومروة مجدي، وتديرها إيمان جبل. وفي الفترة من 6 إلى 7:30 مساءً تُقام ندوة مئويات بعنوان «عايدة عبد الكريم وبريق معدن خالد»، بمشاركة عدد من النقاد، ويديرها الدكتور أحمد عبد الكريم.

الاحتفاليات والمؤتمرات

تشهد فترة 4 إلى 5:30 مساءً احتفالية خاصة بعنوان «إبراهيم عبد المجيد.. ثمانون عامًا ولا تزال الحكاية تبدأ»، بمشاركة نخبة واسعة من الأدباء والنقاد، ويديرها محمود التميمي. كما تنطلق جلسات مؤتمر «محمد عبد المطلب والبلاغة الجديدة» في بلازا 1، بداية من الجلسة الافتتاحية وكلمات المشاركين، ثم الجلسات العلمية المتتالية، وصولًا إلى الجلسة الختامية من 5 إلى 6 مساءً.

الندوات المتخصصة وديوان الشعر

تُعقد الندوات المتخصصة من 12 إلى 1:30 ظهرًا حول «تمثال نهضة مصر»، تليها جلسات مهنية حول مكتبات بيع الكتب والترجمة والصحافة العربية، كما يستضيف ديوان الشعر فعاليات متعددة تبدأ بندوة عن أم كلثوم، تعقبها أمسيات شعرية بمشاركة شعراء من مصر والدول العربية، ولقاءات مع شعراء عرب، من بينهم الشاعر إبراهيم نصر الله من الأردن.

ملتقيات الإبداع والتوقيعات

تتواصل الفعاليات عبر ملتقى الإبداع، وملتقى شعراء الجامعات، ومناقشات الأعمال القصصية والروائية والشعرية، إضافة إلى حفلات توقيع الكتب، ومخيم «أهلنا وناسنا»، وفعاليات ثقافية من محافظات عدة، منها الإسماعيلية، والفيوم، وبني سويف، إلى جانب عروض فنية مثل «السيرة الهلالية» وعرض الطنبورة.

اقرأ أيضًا:

حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي

مختبرات صناعية متنقلة.. اقتراحات برلمانية لربط التعليم الفني بسوق العمل