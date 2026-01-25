إعلان

الدولار ليس المحرك الوحيد.. "الأجهزة الكهربائية": توقعات بزيادة في الأسعار بسبب رسوم الإغراق

كتبت- داليا الظنيني:

10:17 م 25/01/2026

أسعار الأجهزة الكهربائية

كشف أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، عن موجة زيادات مرتقبة في أسعار الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلي تقدر بنحو 3 إلى 5%. وأرجع "هلال"، هذه الزيادة إلى بدء تطبيق رسوم الإغراق، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار خام النحاس الذي يعد مكونًا أساسيًا في هذه الصناعة.

وأوضح "هلال"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، إن قطاع الأجهزة الكهربائية عانى من حالة ركود شديدة خلال عام 2025، لافتاً إلى أن المصانع مرت بظروف قاسية منذ عام 2023 أدت إلى غياب أي مخزون استراتيجي أو إنتاج متراكم. وأضاف أن الفترة الحالية (ديسمبر ويناير) تشهد عمليات الجرد السنوي المعتادة للمصانع، وبناءً على نتائج هذا الجرد يتم تحديد الكميات المتاحة وتسليمها للموزعين والتجار.

نفى رئيس الشعبة بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول تعمد المصانع الامتناع عن توريد منتجاتها للأسواق، مؤكداً أن بعض الشركات فضلت امتصاص الزيادة في التكاليف، بينما اضطرت شركات أخرى لرفع أسعارها لمواجهة المتغيرات. وأوضح أن قيمة الدولار ليست المحرك الوحيد لأسعار الأجهزة الكهربائية في مصر، بل تتحكم في الأمر منظومة متكاملة من العناصر الإنتاجية واللوجستية التي تؤثر بشكل مباشر على السعر النهائي للمستهلك.

أسعار الأجهزة الكهربائية رسوم الإغراق

