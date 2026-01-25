إعلان

«أهلنا وناسنا».. السيرة الهلالية بمعرض القاهرة للكتاب- (صور)

كتب : مصراوي

09:20 م 25/01/2026
كتب- محمد لطفي:

شهد المسرح الكبير بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عرض «السيرة الهلالية»، وذلك ضمن فعاليات مخيم «أهلنا وناسنا»، بحضور الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي أكد أهمية المخيم ودوره في إبراز التنوع الثقافي المصري.

وأعرب أبو الليل عن أن هذه المبادرة تمثل مساحة حقيقية لكل محافظة للتعبير عن هويتها الثقافية أمام جمهور المعرض، مشيرًا إلى أن البرنامج الثقافي للمعرض هذا العام حرص على إتاحة الفرصة لمشاركة محافظات مختلفة، بحيث تتواجد محافظة أو أكثر يوميًا لتقديم تراثها الثقافي والفني داخل المخيم.

وأوضح أن كل محافظة تستعرض ملامحها الثقافية والفنية أمام الجمهور، بما يعكس ثراء وتنوع الهوية الوطنية المصرية، لافتًا إلى أن إدراج فنون الصعيد على مسرح المعرض يأتي في إطار حرص الهيئة على الدمج بين الإنتاج الأدبي والفكري والفنون الشعبية، ليظل معرض القاهرة الدولي للكتاب منصة ثقافية شاملة.

وقدّمت الفرقة المشاركة مقتطفات من السيرة الهلالية، أحد أبرز فنون التراث الشعبي المصري، حيث أبهر العرض الحضور بما تضمنه من حكي وغناء شعبي يعكس روح الفلكلور المصري الأصيل، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وفي ختام العرض، عبّر الحضور عن إعجابهم بالفقرات المقدمة، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تتيح فرصة حقيقية للتعرف على كنوز التراث المصري، وتعكس أن معرض القاهرة الدولي للكتاب لا يقتصر على الكتاب فقط، بل يحتفي بكافة أشكال التعبير الثقافي المصري والعربي.

