وجه سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، السفير دياب اللوح، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية على ما قدموه من دعم ومساندة للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والتعليمية والإنسانية للفلسطينيين الذين فروا إلى مصر من هول الحرب، مؤكدًا أن الفلسطيني في مصر يشعر وكأنه في وطنه الثاني.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان: "غزة ما بعد الحرب.. رؤية متكاملة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة"، التي استضافتها القاعة الرئيسية (بلازا 1) ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية والخبراء، من بينهم: المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق، والسفير الدكتور محمد بدر الدين زايد، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، ونورهان مرسي، ممثلة رئيس مكتب الأونروا بالقاهرة، والدكتور خالد عكاشة، مدير عام مؤسسة نواة.

وأضاف السفير دياب اللوح، قائلًا: أتوجه بالشكر إلى الجيش المصري العظيم، والشرطة المصرية الباسلة في عيدها، وإلى دبلوماسية مصر العظيمة، لتمسكهم بحق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيرة ورفض مخططات التهجير الظالمة وعلى دعمهم الغير منقطع. وشدد سفير دولة فلسطسن لدى مصر، على أن الفلسطينيين لن يتخلوا عن شبر واحد من تراب وطنهم، وبالإضافة إلى أنهم سيظلوا صامدين حتى يتحقق مرادهم ونتهي الاحتلال الغاشم على أرضهم التاريخية.

