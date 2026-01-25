إعلان

أكرم ألفي من معرض الكتاب: الوعي المجتمعي يشكل تفكير الأفراد وتصرفاتهم

كتب : أحمد العش

07:22 م 25/01/2026

الكاتب الصحفي أكرم الألفي

قال الكاتب الصحفي أكرم ألفي، المتخصص في الديموغرافية السياسية، إن موضوع التعليم والوعي المجتمعي يحظى بأهمية كبيرة في تشكيل سلوك الأفراد والمجتمع.

وأضاف "ألفي"، خلال مشاركته في إحدى الندوات الثقافية على هامش اليوم الرابع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب: "كل العالم يشير إلى أهمية الوعي المجتمعي، من أمريكا حتى أندوليسيا، فالوعي المجتمعي هو الذي يشكل تفكيرنا وتصرفاتنا، وليس مجرد النظر إلى ما حولنا."

وتابع: "نسأل أنفسنا: لماذا نتعلم في الجامعة؟ وما الفائدة؟ الفارق يكمن في إدراكنا الشخصي وقدرتنا على اتخاذ القرارات الصحيحة، سواء في الحياة العامة أو في الأسرة."

وأوضح ألفي أن العمر والوعي لهما دور كبير في تحديد مراحل الحياة المختلفة، موضحًا: "لو كان طفل في سن صغيرة وزوجتك في سن العشرين، يكون الأمر مختلفًا، والفترة الزمنية تلعب دورًا مهمًا في الإنجاب واتخاذ القرارات."

أكرم ألفى معرض الكتاب معرض القاهره الدولى

لماذا ترى إعلان المنتج الذي كنت تفكر فيه على منصات التواصل الاجتماعي؟
شعبة الذهب: قفزة 10 أضعاف في الطلب على السبائك مقابل تراجع المشغولات
متى تُرفع الأعمال في شعبان وكيف نستعد لها؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح
فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي
انقطاع الكهرباء عن مليون مشترك في 40 ولاية أمريكية
