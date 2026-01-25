أكرم ألفي من معرض الكتاب: الوعي المجتمعي يشكل تفكير الأفراد وتصرفاتهم

قال الكاتب الصحفي أكرم ألفي، المتخصص في الديموغرافية السياسية، إن موضوع التعليم والوعي المجتمعي يحظى بأهمية كبيرة في تشكيل سلوك الأفراد والمجتمع.

وأضاف "ألفي"، خلال مشاركته في إحدى الندوات الثقافية على هامش اليوم الرابع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب: "كل العالم يشير إلى أهمية الوعي المجتمعي، من أمريكا حتى أندوليسيا، فالوعي المجتمعي هو الذي يشكل تفكيرنا وتصرفاتنا، وليس مجرد النظر إلى ما حولنا."

وتابع: "نسأل أنفسنا: لماذا نتعلم في الجامعة؟ وما الفائدة؟ الفارق يكمن في إدراكنا الشخصي وقدرتنا على اتخاذ القرارات الصحيحة، سواء في الحياة العامة أو في الأسرة."

وأوضح ألفي أن العمر والوعي لهما دور كبير في تحديد مراحل الحياة المختلفة، موضحًا: "لو كان طفل في سن صغيرة وزوجتك في سن العشرين، يكون الأمر مختلفًا، والفترة الزمنية تلعب دورًا مهمًا في الإنجاب واتخاذ القرارات."

اقرأ أيضًا:

حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي

مختبرات صناعية متنقلة.. اقتراحات برلمانية لربط التعليم الفني بسوق العمل

"سلامة الغذاء": 210 ألف طن صادرات غذائية.. والموالح والبطاطا في الصدارة