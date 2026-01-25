رئيس الوزراء يتابع جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية

كتب- محمد سامي:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، عبر تشجيع الاستثمارات في قطاع التكرير وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.

وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة آليات تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، عبر تشجيع الاستثمارات في قطاع التكرير وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، دعمه الكامل لمشروعات تكرير البتروكيماويات بما يُسهم في تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية ومن بينها البنزين والسولار، ويُقلل بالتبعية الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات.

وخلال الاجتماع، قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن جهود الوزارة في المرحلة الحالية ترتكز على عدد من المحاور الأساسية، والتي تتمثل في: تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية بالتركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وكذا تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لتوليد قيمة مضافة، بجانب تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين، وتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة، فضلا عن خلق بيئة استثمارية جاذبة بجانب الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.

كما أشار المهندس/ كريم بدوي إلى أنه يتم أيضا العمل كفريق واحد مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج الطاقة؛ سعيا لدفع نمو الاقتصاد المصري، والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.

واستعرض "بدوي" خطة أنشطة تكرير البنزين والسولار ضمن برنامج لتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل تكرير البتروكيماويات وهو ما يُسهم في تحقيق قيمة مضافة ويُقلل من فاتورة استيراد هذه المنتجات الحيوية.

وفي هذا الإطار عرض الوزير موقف إنتاج الزيت خلال الفترة من يوليو 2021 حتى ديسمبر 2025، وكذا استعرض الطاقات التصميمية والتوزيع الجغرافي لمعامل تكرير الزيت الخام في: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والسويس وأسيوط.

وفي السياق نفسه، استعرض المهندس كريم بدوي إجمالي كميات الزيت الخام المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجي السولار والبنزين، والخطة الزمنية للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، موضحًا الكميات التي يتم تكريرها حاليا.

كما عرض الوزير مشروعات تكرير المواد البترولية من البنزين والسولار الجاري العمل عليها والتمويل اللازم لإتمام هذه المشروعات وتشغيلها بسعتها الكاملة، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وتطرق الوزير إلى أنه من المُقرر أن يتم عقد اجتماع قريبًا مع عدد من بنوك الاستثمار لعرض الفرص الاستثمارية بقطاع البترول والثروة المعدنية، بما في ذلك تمويل مشروعات الاكتفاء الذاتي من السولار والبنزين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه يتم استعراض الفرص الاستثمارية في مجال التكرير وذلك بشكل دوري مع المستثمرين العرب والأجانب.

وفي سياق متصل، عرض المهندس كريم بدوي العوائد الاستثمارية على مشروعات السولار والبنزين، مُجددا التأكيد على أن هناك عملا تكامليًا بين مختلف الجهات ومؤسسات الدولة للترويج للمشروعات والتعريف بفرص الاستثمار في قطاعات البترول والثروة المعدنية وتوفير مرجع متكامل للمستثمرين، فضلا عن الترويج للمشروعات مع المستثمرين والبنوك الدولية وعرض الفرص الاستثمارية بقطاع البترول وخاصة مشروعات التكرير.

حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.