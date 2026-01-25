إعلان

هل مصر قادرة على إعادة إعمار غزة؟.. رئيس الوزراء الأسبق يجيب

كتب : أحمد العش

06:26 م 25/01/2026
تصوير محمود بكار:

أكد الدكتور إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، أن الأوضاع في قطاع غزة تجاوزت الأبعاد السياسية، لتصل إلى مستوى الكارثة الإنسانية، في ظل التداعيات الخطيرة التي خلفتها الحرب.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد، في ندوة بعنوان: غزة ما بعد الحرب"، عُقدت على هامش معرض الكتاب، إذ أوضح أن حجم الكارثة في القطاع يتجلى على عدة مستويات، أبرزها الأعداد الكبيرة من القتلى والمصابين، إلى جانب الانتشار الواسع للأمراض بين سكان غزة.

وأضاف "محلب"، أن الأزمة لا تقتصر على الجانب الصحي فقط، بل تمتد إلى الأوضاع الاقتصادية، في ظل انهيار البنية الأساسية وارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق، ما يشكل مأساة إنسانية يعيشها أكثر من مليوني مواطن داخل القطاع.

وأشار رئيس الوزراء الأسبق، إلى أن الأزمة طالت كذلك الوضع البيئي، الأمر الذي فاقم من حدة الأوضاع الصحية والإنسانية، فضلًا عما يمثله ذلك من انتهاك واضح للمعايير الدولية.

وأعرب عن تقديره الكبير للدور المصري في دعم قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المساعدات المصرية التي دخلت القطاع خلال الأشهر الماضية تمثل أكثر من 80% من إجمالي المساعدات المقدمة.

وأكد الدكتور إبراهيم محلب، ثقته في قدرة مصر على الاضطلاع بالدور الرئيسي خلال المرحلة المقبلة، خاصة في جهود إعادة الإعمار، لافتًا إلى ما تمتلكه من خبرات واسعة في بناء المدن والمدارس والمساكن، بما يسهم في إعادة الأمل إلى المواطنين المتضررين.

