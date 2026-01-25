وزير الصحة يستقبل سفير السويد لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي

كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، سفير دولة السويد لدى مصر داج يولين، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لبحث تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول ترتيب زيارات ميدانية لوزيرة الصحة السويدية إلى عدد من المستشفيات ومصانع الأدوية المصرية، لدعم التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الصحية المختلفة، والاطلاع على جهود مصر في تقديم الرعاية الصحية للمصابين الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا فرص إبرام مذكرات تفاهم مشتركة لتحقيق نتائج ملموسة من الزيارة المرتقبة، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مضيفا أن اللقاء تطرق إلى استقدام خبراء سويديين لزيارة المستشفيات المصرية، وتبادل الخبرات في تخصصات طبية متعددة، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وتطوير قدرات الكوادر الطبية.

وتابع إن الجانبين بحثا سبل التعاون لدعم المصابين والمرضى الفلسطينيين، في إطار الجهود المصرية المستمرة لتقديم الرعاية الطبية للأشقاء الفلسطينيين، مع مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي وإمكانيات تبادل الرؤى والخبرات بشأنها.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أعرب عن حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكة مع الجانب السويدي في القطاع الصحي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تطوير المنظومة الصحية في البلدين.