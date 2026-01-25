إعلان

رئيس "علمية مبادرة الأورام السرطانية": قدمنا 60 مليون خدمة صحية

كتب : أحمد جمعة

03:21 م 25/01/2026

الاحتفال باليوم الوطني للتوعية بسرطان عنق الرحم

قال الدكتور عماد حمادة، رئيس اللجنة العلمية بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، إنه جرى تقديم ما يقرب من 60 مليون خدمة صحية في إطار مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية.

وأضاف: "التحكم في مرض السرطان أصبح ممكنًا، بداية من الوقاية والكشف والمبكر وحتى مراحل العلاج، بفضل القيادة السياسية العازمة على إحداث نقلة نوعية في مجال علاج الأورام بمصر، حيث حققت نجاحًا كبيرًا في محاربة فيروس سي وسرطان الثدي، مما أسهم في تشخيص الحالات في مراحل مبكرة".

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات الاحتفال باليوم الوطني للتوعية بسرطان عنق الرحم، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين من المؤسسات العالمية المتخصصة.

وأضاف حمادة أن سرطان عنق الرحم ليس من الأورام الأكثر شيوعًا، ولكنه قابل للقضاء عليه، إذ تسعى منظمة الصحة العالمية لإنهاء المرض بحلول عام 2030.

وأوضح أن الفيروس الحليمي هو المُسبب الرئيسي للمرض، مؤكدًا أهمية استهداف الفئات الأكثر عرضة، بما في ذلك المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري، مشيرا إلى أن المبادرة تعمل ضمن إطار 4 محاور رئيسية تتعلق بعلاج الأورام السرطانية، مع التركيز على التوعية المجتمعية وبناء القدرات البشرية اللازمة للتشخيص والاكتشاف المبكر، مؤكدًا أهمية التعاون مع الجمعيات الأهلية والدور المجتمعي في تحقيق الأهداف المنشودة.

مبادرة الأورام السرطانية الدكتور عماد حمادة مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

