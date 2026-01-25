ماذا قال زاهي حواس عن الفنان عمرو يوسف بمعرض الكتاب؟

أعرب الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، عن حزنه وانزعاجه من الفيلم الذي شارك فيه الفنان عمرو يوسف، منذ فترة، مشيرًا إلى أن توقف الفيلم كان نتيجة عدم توافق ملابس الشخصية مع العصر التاريخي الذي يقدمه العمل.

وقال وزير الآثار الأسبق، خلال حديثه في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ57، إنه مع الدراما ويعشق الفن، لكنه شدد على أهمية احترام التاريخ وعدم التضحية بالدقة التاريخية في سبيل الفن أو الترفيه.

وأضاف الدكتور زاهي حواس، أن الجمع بين حب الفن والالتزام بالحقائق التاريخية هو الطريق الأمثل للحفاظ على التراث ونقله للأجيال بشكل صحيح، مؤكدًا أن أي عمل درامي يجب أن يعكس تفاصيل العصر بدقة حتى يستفيد الجمهور من المعرفة إلى جانب المتعة الفنية.

