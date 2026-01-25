إعلان

ماذا قال زاهي حواس عن الفنان عمرو يوسف بمعرض الكتاب؟

كتب : أحمد العش

03:20 م 25/01/2026

الدكتور زاهي حواس

أعرب الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، عن حزنه وانزعاجه من الفيلم الذي شارك فيه الفنان عمرو يوسف، منذ فترة، مشيرًا إلى أن توقف الفيلم كان نتيجة عدم توافق ملابس الشخصية مع العصر التاريخي الذي يقدمه العمل.

وقال وزير الآثار الأسبق، خلال حديثه في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ57، إنه مع الدراما ويعشق الفن، لكنه شدد على أهمية احترام التاريخ وعدم التضحية بالدقة التاريخية في سبيل الفن أو الترفيه.

وأضاف الدكتور زاهي حواس، أن الجمع بين حب الفن والالتزام بالحقائق التاريخية هو الطريق الأمثل للحفاظ على التراث ونقله للأجيال بشكل صحيح، مؤكدًا أن أي عمل درامي يجب أن يعكس تفاصيل العصر بدقة حتى يستفيد الجمهور من المعرفة إلى جانب المتعة الفنية.

الدكتور زاهي حواس الفنان عمرو يوسف معرض القاهرة الدولي للكتاب

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال في اتهامها بسب وقذف محامي خصومها
سعر الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
مسنة تصدم 7 سيارات بعد الضغط على البنزين بدل الفرامل عند إشارة مرور | فيديو
الجنيه الذهب يلامس 54 ألف جنيه مدفوعًا بقفزة تاريخية في الأسعار
"كنا بندخن سوا".. مدرب المنتخب السابق يروي موقفًا طريفًا مع محمود الجوهري
