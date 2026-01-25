قال الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن إعادة صياغة العلاقة بين التعليم الفني واحتياجات سوق العمل تمثل أهمية كبيرة، مشددًا على ضرورة قيام الحكومة بخطوات تنفيذية عاجلة؛ لضمان توافق المناهج مع متطلبات الصناعة الحديثة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يُسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على المنافسة محليًّا وإقليميًّا.



وأضاف سليم، في بيان له اليوم الأحد، أن التعليم الفني لم يعد مجرد إعداد للوظائف التقليدية؛ بل يجب أن يكون منصةً لتطوير مهارات تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة، والتحولات الرقمية، والفرص الاستثمارية في إفريقيا والعالم العربي، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص هي مفتاح نجاح هذا التوجه؛ حيث يمكن للقطاع الصناعي والاقتصادي تقديم تصور دقيق للاحتياجات المستقبلية للمهارات.

وتقدم سليم بمجموعة من الاقتراحات غير التقليدية لربط التعليم الفني بسوق العمل؛ وفي مقدمتها إنشاء "مختبرات صناعية متنقلة" داخل المدارس الفنية لتدريب الطلاب على أحدث تكنولوجيا وآليات العمل الفعلي والشراكة مع الشركات الكبرى لإطلاق برامج تدريب داخلي للطلاب أثناء الدراسة؛ بما يضمن دمج الخبرة العملية مع التعليم النظري، وتطوير مناهج ديناميكية تتغير سنويًّا وفقًا لدراسات سوق العمل والتقنيات الجديدة.



وتابع النائب: مع تشجيع ريادة الأعمال بين الطلاب الفنيين عبر دعم مشروعاتهم الصغيرة وتوفير مساحات عمل وتجهيزات حقيقية وإطلاق منصات رقمية للتواصل بين الطلاب وصناع القرار الصناعي لتلقي التوجيه والفرص التدريبية مباشرة، مؤكدًا أن هناك العديد من المكاسب التي سوف تحقق للدولة من تنفيذ هذه الاقتراحات؛ منها تقليل الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وإعداد كوادر فنية جاهزة مباشرة لسوق الوظائف وزيادة فرص التشغيل الذاتي والابتكار من خلال دعم ريادة الأعمال بين خريجي التعليم الفني ورفع جودة الإنتاج الصناعي والخدماتي بتوفير مهارات مطابقة لمعايير السوق الحديثة، مع تعزيز الشراكة بين القطاعَين العام والخاص، بما يخلق بيئة تعليمية وصناعية متكاملة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة وجود كوادر مؤهلة ومدربة على أحدث التقنيات.



وأكد سليم أن ربط التعليم الفني باحتياجات السوق ليس رفاهية، بل استثمار استراتيجي في مستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي، ويعد ركيزة أساسية في تأهيل جيل قادر على المنافسة محليًّا وإقليميًّا؛ بما يعزز التنمية المستدامة ويحقق عوائد ملموسة على الاقتصاد الوطني.