رئيس الجمارك يوضح سبب توقف هواتف بعض السائحين وعلاقة ذلك بقرار الإعفاء

كشف أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، عن الآلية التفصيلية التي تعمل بها منظومة رسوم الهواتف المحمولة المستوردة، وسبب توقف هواتف بعض السائحين وعلاقة ذلك بقرار الإعفاء

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح أموي أن المصري المقيم في الخارج يدخل بهاتفه الشخصي للمرة الأولى ويعمل لمدة 90 يومًا دون أي إجراءات أو رسوم، وإذا عاد مرة أخرى بعد هذه الفترة، فإن عليه فقط التواصل مع خدمة العملاء على الرقم 1580 أو عبر واتساب لتقديم بيانات محددة، ليتم تفعيل الهاتف لمدة 90 يومًا إضافية.

وأشار رئيس الجمارك إلى أن السياح أو الزوار الأجانب لا يخضعون لأي رسوم، حيث يمكنهم استخدام خاصية "الرومينج" من شركتهم الأصلية، أو شراء خط سياحي مصري ساري لمدة 90 يومًا دون تسجيل، أما المصري المسافر الذي يشتري هاتفًا من الخارج، فيمنحه النظام مهلة 90 يومًا لسداد الرسوم الجمركية عبر تحويل بنكي أو بطاقة ائتمان أو محفظة إلكترونية.

وعن سبب توقف هواتف بعض السائحين وعلاقة ذلك بقرار الإعفاء، قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن بعض السياح العرب يستخدمون شرائح اتصالات مصرية ويقومون بشرائها عن طريق السائق مثلًا، وليس بجواز السفر الخاص بهم، وبالتالي يقوم النظام بإيقاف الهاتف تطبيقًا للقرارات المنظمة.

وحول كيفية احتساب الرسوم، أوضح أموي أن لكل هاتف "سعر استرشادي" بالجنيه المصري، وتُفرض عليه نسبة مئوية مركبة تبلغ حوالي 38%.

وأكد أن التحويل يتم وفق سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي (والذي ذكر أنه حوالي 47 جنيهًا في وقت الحديث)، نافيًا ما يتردد عن استخدام سعر صرف أعلى.