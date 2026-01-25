تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

رئيس الجمارك: قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف نهائي ولا تراجع عنه

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة التي يحضرها المصريون من الخارج "مطبق ولا يوجد أي تفكير في إعادة النظر فيه"، وذلك ردا على الانتقادات الواسعة التي واجهتها الحكومة بعد تطبيق القرار.

ووجه أموي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، رسالة طمأنة للمصريين المقيمين في الخارج، مشيرًا إلى أن التعامل يتم بمرونة كاملة، وأنهم يستطيعون دخول مصر واستخدام هواتفهم الشخصية دون مشاكل.

عمرو أديب يشيد بعاملة مصرية جذبت أنظار العالم من داخل دورات مياه الأهرامات

وأظهر تقرير بثه برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، العاملة وهي تنظم حركة الزوار أمام دورات المياه بمرونة وحرفية واضحة، مستخدمةً خليطًا فريدًا من الكلمات العربية والإنجليزية لتوجيه السياح.

تحولت العاملة المصرية منى عبد الرازق، التي تعمل في حمامات مجمع الأهرامات السياحي، إلى أيقونة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تؤدي عملها بمنتهى الحماس والابتسامة.

هاني سري الدين: زمن "الإقصاء" انتهى في الوفد.. وهدفي احتواء الجميع

أكد الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الحزب، أن الرؤية الانتخابية الحالية ترتكز على مبدأ "الاحتواء" ورفض سياسات الإقصاء التي تسببت في أزمات داخلية طوال الـ 15 عاماً الماضية.

وقال سري الدين، خلال حواره لبرنامج الصورة، المذاع على قناة النهار، إن وجود مرشحين منسحبين لصالح منافسه الدكتور السيد البدوي لا يثير قلقه، موضحاً أن المشهد الانتخابي بطبيعته يضم مؤيدين ومعارضين.

لميس الحديدي تعلق على تحذير السيسي من تداعيات تهجير الفلسطينيين

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ٧٤، معتبرة أن رسائله حملت أبعادًا قوية وجريئة على الصعيدين الإقليمي والمحلي.

وأكدت خلال برنامجها "الصورة" على قناة "النهار" أن الرئيس وجه كلمات مهمة تتعلق بحرية العبادة وحرية الاختيار وإصلاح المؤسسات، إلى جانب الرسائل السياسية المتعلقة بالملفين الفلسطيني والعلاقات الدولية.

"اتصالات النواب": مقترح تقنين واستخدام التكنولوجيا وفقًا للفئات العمرية قيد المناقشة

أعلن النائب أحمد البدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ اعتبارًا من الأسبوع المقبل عقد سلسلة جلسات نقاشية موسعة، وذلك لمناقشة المقترح الرامي إلى تقنين واستخدام التكنولوجيا وفقًا للفئات العمرية المختلفة.

وأكد البدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن هذه الخطوة تأتي استجابةً مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة حماية النشء والأطفال من المخاطر المتزايدة للتطبيقات الإلكترونية الضارة.