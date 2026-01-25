أشادت النائبة مروة حسين بوريص، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة، مؤكدة أن هذه التوجيهات تعكس وعيا استراتيجيا من القيادة السياسية بالمخاطر التي يفرضها الفضاء الرقمي على الأطفال.

وقالت البرلمانية إن التوجيه الرئاسي يمثل خطوة استباقية لحماية الأسرة المصرية، في ظل ما يشهده العالم من تصاعد في التهديدات الإلكترونية التي تستهدف الأطفال، موضحة أن المخاطر لم تعد تقتصر على الاستخدام المفرط للتكنولوجيا، بل تمتد إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني، والتعرض لمحتوى متطرف أو غير ملائم يؤثر سلبا على القيم والهوية الوطنية.

وأضافت النائبة مروة بوريص، أن دراسات علمية متخصصة أكدت وجود علاقة مباشرة بين الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة فى المراحل العمرية المبكرة، وبين اضطرابات النمو العقلي، وضعف مهارات التركيز والتواصل، وارتفاع معدلات العزلة الاجتماعية، مؤكدة أن الهدف من التشريع المقترح لا يتمثل في حجب التكنولوجيا، وإنما تنظيم استخدامها بما يحقق التوازن بين التطور الرقمي وسلامة البناء النفسي والعقلى للأطفال.

وأكدت النائبة مروة بوريص، أهمية الإسراع فى إصدار تشريع واضح يضع ضوابط لاستخدام الأطفال للهواتف المحمولة، مع تشديد الرقابة على الشركات والمنصات الرقمية، وتغليظ العقوبات بحق الجهات التى تسمح بإنشاء حسابات للأطفال بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وشددت على أن نجاح هذا التوجه التشريعي يتطلب تكاملا بين دور الدولة ومؤسساتها المختلفة، مشيرة إلى أهمية اضطلاع المدرسة ووسائل الإعلام ومراكز الشباب بدور فاعل في توفير بدائل تعليمية وتربوية ورياضية جاذبة، تسهم في توجيه طاقات الأطفال بصورة إيجابية، مؤكدة أن حماية عقل الطفل تمثل حجر الأساس في مشروع بناء الإنسان المصري.