إعلان

برلمانية: توجيهات الرئيس بتنظيم استخدام الأطفال للهواتف خطوة مهمة لحماية الأسرة

كتب : نشأت علي

04:00 ص 25/01/2026

النائبة مروة حسين بوريص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشادت النائبة مروة حسين بوريص، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة، مؤكدة أن هذه التوجيهات تعكس وعيا استراتيجيا من القيادة السياسية بالمخاطر التي يفرضها الفضاء الرقمي على الأطفال.

وقالت البرلمانية إن التوجيه الرئاسي يمثل خطوة استباقية لحماية الأسرة المصرية، في ظل ما يشهده العالم من تصاعد في التهديدات الإلكترونية التي تستهدف الأطفال، موضحة أن المخاطر لم تعد تقتصر على الاستخدام المفرط للتكنولوجيا، بل تمتد إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني، والتعرض لمحتوى متطرف أو غير ملائم يؤثر سلبا على القيم والهوية الوطنية.

وأضافت النائبة مروة بوريص، أن دراسات علمية متخصصة أكدت وجود علاقة مباشرة بين الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة فى المراحل العمرية المبكرة، وبين اضطرابات النمو العقلي، وضعف مهارات التركيز والتواصل، وارتفاع معدلات العزلة الاجتماعية، مؤكدة أن الهدف من التشريع المقترح لا يتمثل في حجب التكنولوجيا، وإنما تنظيم استخدامها بما يحقق التوازن بين التطور الرقمي وسلامة البناء النفسي والعقلى للأطفال.

وأكدت النائبة مروة بوريص، أهمية الإسراع فى إصدار تشريع واضح يضع ضوابط لاستخدام الأطفال للهواتف المحمولة، مع تشديد الرقابة على الشركات والمنصات الرقمية، وتغليظ العقوبات بحق الجهات التى تسمح بإنشاء حسابات للأطفال بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وشددت على أن نجاح هذا التوجه التشريعي يتطلب تكاملا بين دور الدولة ومؤسساتها المختلفة، مشيرة إلى أهمية اضطلاع المدرسة ووسائل الإعلام ومراكز الشباب بدور فاعل في توفير بدائل تعليمية وتربوية ورياضية جاذبة، تسهم في توجيه طاقات الأطفال بصورة إيجابية، مؤكدة أن حماية عقل الطفل تمثل حجر الأساس في مشروع بناء الإنسان المصري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائبة مروة حسين بوريص لجنة الطاقة بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي تنظم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لو بادر بالسلام لن أتردد".. حلمي طولان يكشف تفاصيل علاقته مع حسام حسن
رياضة محلية

"لو بادر بالسلام لن أتردد".. حلمي طولان يكشف تفاصيل علاقته مع حسام حسن
نائب وزير الخارجية الروسي: عودة العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى طبيعتها
شئون عربية و دولية

نائب وزير الخارجية الروسي: عودة العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى طبيعتها
"بعد أكثر من عام في غيبوبة".. حقيقة وفاة فهد المولد نجم اتحاد جدة السابق
رياضة عربية وعالمية

"بعد أكثر من عام في غيبوبة".. حقيقة وفاة فهد المولد نجم اتحاد جدة السابق
كيف تحافظين على دفء منزلك في الشتاء دون رفع فاتورة الكهرباء
علاقات

كيف تحافظين على دفء منزلك في الشتاء دون رفع فاتورة الكهرباء
فيديو وصور..مينا مسعود وإميلي شاه يستمتعان بوقتهما وسط الثلج
أجنبي

فيديو وصور..مينا مسعود وإميلي شاه يستمتعان بوقتهما وسط الثلج

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام