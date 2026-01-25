كتب – أحمد العش:

واصلت مكتبات سور الأزبكية جذب أنظار زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، في ثالث أيام افتتاحه أمام الجمهور، إذ تُعتبر واحدة من أبرز الوجهات الثقافية التي تشهد إقبالًا جماهيريًا واسعًا في كل دورة من دورات المعرض، لما تتميز به من تنوع كبير في العناوين وأسعار تنافسية تناسب مختلف الفئات.

وتعرف مكتبات سور الأزبكية بانخفاض أسعار الكتب مقارنةً بغيرها من دور النشر المشاركة في المعرض، إذ تبدأ أسعار كتب الأطفال من 3 و5 جنيهات فقط، بينما تعرض بعض الكتب القديمة والثمينة والمؤلفات الأدبية باللغة العربية بأسعار تبدأ من 15 جنيهًا، أما الكتب الأجنبية والمجلدات، فتتراوح أسعارها بين 35 و50 جنيهًا، فما فوق، وهو ما يفسر حالة التزاحم الملحوظة على أجنحتها.

ورصدت عدسات "مصراوي"، توافد المئات من الزوار على الجناح المخصص لمكتبات سور الأزبكية، الواقع بين قاعتي 4 و5 داخل أرض المعارض، ضمن فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويضم الجناح مجموعة واسعة من الإصدارات المتنوعة، تشمل: مجلات وكتب الأطفال، والكتب الدينية، وصحف قومية قديمة وتراثية تعود إلى الملكية، إلى جانب مراجع علمية متخصصة لطلاب كليات الطب والهندسة بأسعار زهيدة، ما جعله مقصدًا رئيسيًا للطلاب من مختلف محافظات الجمهورية.



اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة



تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام



