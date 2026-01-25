معرض القاهرة للكتاب.. نصف مليون زائر تقريبًا خلال اليوم الثالث

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية (من 3 إلى 10 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت أن طقس يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (السلوم - مطروح).

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد أتربة عالقة نهارًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.