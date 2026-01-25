إعلان

الخارجية الروسية: القوات الغربية في أوكرانيا أمر غير مقبول

كتب : مصراوي

05:51 ص 25/01/2026

وزارة الخارجية الروسية

أكد رئيس القسم الثاني لدول رابطة الدول المستقلة في الخارجية الروسية أليكسي بوليشوك، أن نشر وحدات عسكرية غربية في أوكرانيا أمر غير مقبول وستعتبر أهدافا عسكرية مشروعة للقوات الروسية.

قال بوليشوك: "نشر وحدات عسكرية غربية ومستودعات وبنية تحتية أخرى على الأراضي الأوكرانية أمر غير مقبول وسيصنف على أنه تدخل أجنبي، وستعتبر جميع المنشآت العسكرية الغربية المنتشرة في أوكرانيا أهدافا عسكرية مشروعة للقوات الروسية".

وعقد مطلع الشهر الحالي اجتماع رفيع المستوى لتحالف الراغبين في باريس، حيث بحثوا، من بين أمور أخرى، ما يسمى بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، بما في ذلك تشكيل قوة متعددة الجنسيات.

وعقب القمة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن المشاركين اعتمدوا إعلانا بشأن نشر القوات في أوكرانيا، بمجرد تحقيق السلام.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين العام الماضي، إن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أهدافا عسكرية مشروعة.

وأكد أن وجود القوات الأجنبية هناك سيظل غير مقبول حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام، وفقا لروسيا اليوم.

وزارة الخارجية الروسية روسيا أوكرانيا القوات الغربية الحرب الروسية الأوكرانية

