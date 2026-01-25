اليوم.. "التنمية المحلية" تطلق الأسبوع التدريبي الخامس والعشرين

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، انطلاق برامج الأسبوع التدريبي الخامس والعشرين، اليوم الأحد، أن الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لعام 2025 / 2026.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن البرامج التدريبية لهذا الأسبوع ستعقد خلال الفترة من 25-1-2026 وحتى 28-1-2026 بإجمالي 5 برامج وأنشطة تدريبية، وبمشاركة 450 متدربًا ومستفيدًا، وذلك في إطار رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية، وبناء القدرات القيادية والفنية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء المؤسسي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن هذه البرامج تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم المهنية، مشيرة إلى أن الخطة التدريبية بسقارة الذراع التدريبي للوزارة تستهدف إكساب المتدربين أحدث المهارات الإدارية والفنية، وتعزيز مفاهيم التحول المؤسسي والتنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.