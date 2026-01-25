إعلان

اليوم.. "التنمية المحلية" تطلق الأسبوع التدريبي الخامس والعشرين

كتب : محمد نصار

06:00 ص 25/01/2026

وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، انطلاق برامج الأسبوع التدريبي الخامس والعشرين، اليوم الأحد، أن الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لعام 2025 / 2026.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن البرامج التدريبية لهذا الأسبوع ستعقد خلال الفترة من 25-1-2026 وحتى 28-1-2026 بإجمالي 5 برامج وأنشطة تدريبية، وبمشاركة 450 متدربًا ومستفيدًا، وذلك في إطار رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية، وبناء القدرات القيادية والفنية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء المؤسسي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن هذه البرامج تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم المهنية، مشيرة إلى أن الخطة التدريبية بسقارة الذراع التدريبي للوزارة تستهدف إكساب المتدربين أحدث المهارات الإدارية والفنية، وتعزيز مفاهيم التحول المؤسسي والتنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الأسبوع التدريبي الخامس والعشرين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شديد البرودة ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

شديد البرودة ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات المقبلة
"ياقلبي"... زوجة عصام الحضري تنشر صورا جديدة ويعلق
مصراوي ستوري

"ياقلبي"... زوجة عصام الحضري تنشر صورا جديدة ويعلق

"والدها أسطورة الدراويش".. 23 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة حسني عبد ربه
مصراوي ستوري

"والدها أسطورة الدراويش".. 23 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة حسني عبد ربه
بعد ظهورها مع مبابي.. من هي إيفانا رودريجيز شقيقة جورجينا خطيبة كريستيانو
مصراوي ستوري

بعد ظهورها مع مبابي.. من هي إيفانا رودريجيز شقيقة جورجينا خطيبة كريستيانو
تحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد: توقعات باستمرار الطقس الدافئ خلال هذا
أخبار مصر

تحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد: توقعات باستمرار الطقس الدافئ خلال هذا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام