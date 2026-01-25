إعلان

رئيس وزراء كندا يزور أستراليا في مارس المقبل

كتب : مصراوي

05:54 ص 25/01/2026

رئيس الوزراء الاسترالي انتوني البانيزي

وكالات

قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، إن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، سيزور أستراليا في مارس.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه ألبانيزي دعمه لخطاب ألقاه نظيره الكندي في دافوس وانتقد فيه استخدام الدول القوية التكامل الاقتصادي كأسلحة والرسوم الجمركية كوسيلة ضغط.

قال ألبانيزي: "سيزور صديقي مارك كارني أستراليا وسيلقي خطابا أمام البرلمان في مارس".

وأضاف أنه يتفق مع خطاب كارني الذي لقي استحسانا كبيرا في دافوس والذي دعا فيه الدول إلى قبول نهاية النظام العالمي القائم على القواعد.

وأشار إلى كندا كمثال على كيفية عمل القوى المتوسطة معا لتجنب الوقوع ضحية للهيمنة الأمريكية.

وقال ألبانيزي: "أتفق معه، في إشارة إلى الخطاب الذي انتقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

تأتي زيارة كارني إلى أستراليا بعد أن عزز الحليفان علاقاتهما في أكتوبر بتوقيع اتفاقية لتعزيز وتوطيد التعاون والتجارة في المعادن الحيوية، وفقا للغد.

أنتوني ألبانيزي كندا أستراليا رئيس وزراء أستراليا رئيس وزراء كندا

