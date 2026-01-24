إعلان

هاني سري الدين: زمن "الإقصاء" انتهى في الوفد.. وهدفي احتواء الجميع

كتب : داليا الظنيني

11:12 م 24/01/2026

الدكتور هاني سري الدين

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الحزب، أن الرؤية الانتخابية الحالية ترتكز على مبدأ "الاحتواء" ورفض سياسات الإقصاء التي تسببت في أزمات داخلية طوال الـ 15 عاماً الماضية.

وقال سري الدين، خلال حواره لبرنامج الصورة، المذاع على قناة النهار، إن وجود مرشحين منسحبين لصالح منافسه الدكتور السيد البدوي لا يثير قلقه، موضحاً أن المشهد الانتخابي بطبيعته يضم مؤيدين ومعارضين.

وأضاف أن الثقل الانتخابي يميل لصالحي، خاصة بعد إعلان بهاء أبو شقة تأييدي حيث يعتبر أكبر قيادة منسحبة وهو ما يعزز من موقفي في السباق.

وأوضح أن طبيعة حزب الوفد تقوم على التعددية والاختلاف، مشدداً على ضرورة أن يتوقف نهج "القرارات التعسفية". واستطرد قائلاً: "لقد شهدت الفترات السابقة قرارات فصل لكل من يجرؤ على مخالفة رئيس الحزب، سواء من الهيئة العليا أو الوفدية، وهذا نهج يجب أن ينتهي فوراً لإعادة بناء الثقة".

وأشار إلى أن خطته تعتمد على "برنامج احتواء" شامل لكل الأعضاء، مؤكداً من واقع جولاته الميدانية أن انتماء الوفديين يظل ثابتاً ولا يتغير.

وأضاف أن إعادة إحياء الحزب تتطلب خطوات عملية، تبدأ بتفعيل المقرات واللجان النوعية والأنشطة الحزبية في كافة المحافظات.

واختتم سري الدين، حديثه بلهجة تفاؤلية،: "لا يمكننا أن نظل في صراع دائم مع الماضي وما خلفه، بل يجب أن نوجه أنظارنا نحو المستقبل إذا كنا نريد حقاً استعادة قوة حزب الوفد ومكانته الطبيعية في المشهد السياسي".

