من الأراجوز إلى الورش الفنية.. خريطة أنشطة الطفل بمعرض الكتاب غدا

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب غدًا الأحد الموافق 25 يناير 2026 ، برنامجًا حافلًا ومتنوعًا للطفل، تتوزع فعالياته بين الحكي والمسرح والورش الفنية والتفاعلية، بما يلبّي اهتمامات الأطفال بمختلف أعمارهم ويجمع بين المتعة والمعرفة.





وتبدأ الفعاليات في ركن النيل للآلات الشعبية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، في الفترة من الساعة 10 إلى 11 صباحًا، مع نشاط المبدع الصغير، إذ تُقدَّم قصة «ليلى ومفتاح الحياة» من تأليف يوستينا بشاي صموئيل، ورسوم رقية إبراهيم محمد، في إطار يشجع الأطفال على القراءة وتنمية الخيال.



وفي المسرح الصغير تُقدَّم من الساعة 4:30 حتى 6 مساءً المسرحية الموجهة للأطفال «كايت الشقية وسام المخادعة»، من تأليف إسراء مجدي ورسوم جودي رشيف، والتي تعتمد على أسلوب درامي مشوّق يناسب الفئة العمرية الصغيرة.





أما ركن الفنون القولية – نشاط الطفل فيقدم برنامجًا متكاملًا على مدار اليوم؛ حيث يبدأ من الساعة 11 إلى 12 بحفل توقيع كتاب «مصطفى كامل عاشق مصر» من تأليف محمد السيد عيد، يليه من 12 إلى 1 ظهرًا لقاء مع رئيس تحرير مجلة سمير الدكتورة شهرية خليل.

وتستمر الفعاليات من 1 إلى 2 مع فقرة الأراجوز وخيال الظل، ثم من 2 إلى 3 فقرة حكايات ونوادر أهل إسكندرية يقدمها جابر بسيوني.



ويُعقد من 3 إلى 4 ندوة توعوية حول حقوق الطفل، بينما تُقام من 4 إلى 5 ورشة حكي بعنوان «تورتة عيد الميلاد» من تأليف الدكتور مصطفى غنايم ورسوم رشا منير، تليها من 5 إلى 6 ورشة حكي «سر اختفاء فوانيس رمضان ذات البقع البنية» للدكتورة شاهيناز العقباوي.





وفي ركن الورش التفاعلية تبدأ الأنشطة من 10 إلى 11 صباحًا بفعالية «تياترو فوتيه»، ثم من 11 إلى 11:30 نشاط مهنتي، يعقبه من 11:30 إلى 12 ورش حكي تفاعلية. ومن 12 إلى 1 تُقام ورشة «شخصيتك من رسمتك» مع الدكتورة هبة الضوي، ثم من 1 إلى 2 نشاط «يلا نلعب مسرح» مع هاين قدري، بالتوازي مع فعالية «كنوز المحروسة – العصر الفرعوني».



وتستكمل الفعاليات من 2 إلى 3 بورشة «حكايات النصر» للدكتورة شاهندا الباجوري، ومن 3 إلى 4 ورشة حكي «الطفل الصامت ومغامرات فلفول»، وصولًا إلى نشاط «جمال أرضنا» الذي يقدمه أحمد الباشا من 4 إلى 5، ثم من 5 إلى 6 ورشة ألعاب العرائس يقدمها الفنان صدام العدلة من اليمن.



ويستضيف المعرض ركن الورش الفنية الذي ينطلق من الساعة 10 إلى 11 صباحًا بأنشطة تشمل تلوين الخزف، والرسم على الوجه، وصناعة كارت رأس السنة، والرسم على الزلط، وتعليم الهيروغليفية، وورشة رأس السنة.



وتتواصل الورش من 11 إلى 12 ثم من 10 إلى 2، وتشمل ورش عمل برواز من الورق، وورشة أورجامي (مجسم جامعي)، وورش مكرمية لصناعة المعلقات، وورش رسم وتلوين، وصناعة حديقة حيوان كبيرة من الصلصال (غراب).





ومن 2 إلى 4 مساءً تُقام ورش فنية متنوعة تشمل ورشة بوستات «أنا كاتب صغير»، وورشة تاج على شكل نقطة مياه، وورشة إعادة تدوير لتزيين المرايا بالفوم الهش، وورشة كاريكاتير «أنا والموبايل»، إلى جانب ورشة عمل عروسة من ورق الكرتون والخيوط الملونة، وورش رسم بالفلوماستر، والرسم على الوجه.





كما تُقام من 3 إلى 4 ورشة مجسمات بالصلصال، ومن 4 إلى 5 ورشة تلوين على الجبس، وتُختتم الفعاليات من 5 إلى 6 بتنفيذ جدارية شخصية المعرض بأيدي الأطفال، احتفاءً باسم الفنان الراحل محيي الدين اللباد، تحت إشراف الفنانة فدوى عطية.



ويعكس هذا البرنامج المكثف حرص معرض القاهرة الدولي للكتاب على تقديم تجربة ثقافية متكاملة للطفل، تجمع بين الترفيه والإبداع والتثقيف، وتؤكد مكانة الطفل في قلب المشهد الثقافي للمعرض.





