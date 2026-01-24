كتب- أحمد عبدالمنعم:

يقدم الفنان المصور جلال المسري، النسخة الإيطالية من كتاب أرض الذهب لتنضم إلى النسخة العربية والإنجليزية لتعرض حاليًا في الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب من قلب النوبة إلى قلب العالم، الحكاية بـ3 لغات.

حيث يغوص الكتاب في عمق "أرض الذهب"، باحثاً عن سر الخلود في عيون العجاز وضحكات الأطفال، موثقًا سير أيقونات بشرية عاشت وصنعت تاريخ هذا المكان بصمت وتواضع.

ويقدم "جلال المسري"، في كتابه "أرض الذهب" رؤية فنية تتجاوز الجماليات التقليدية؛ إنها محاولة مخلصة لحفظ الهوية النوبية، وتجميد اللحظة الزمنية لتبقى شاهدة على حضارة عريقة، مهداة لكل من يبحث عن جذور مصر الطيبة ومعاني الدفء الإنساني الخالص.

يذكر أن جلال المسري مواليد 7 مايو 1961، وهو مصور فوتوغرافي مصري اشترك في 125 معرض محلي وعربي ودولي، منهم 5 معارض فردية بمكتبة الإسكندرية، ومكتبة الزاوية الحمراء، وسفارات مصر ببرلين وفيينا، بالاشتراك مع مكتب العلاقات الخارجية الدولية، ووزارة الثقافة.

حاصل على لقب «فنان عالمي» من الاتحاد الدولى للتصوير، وحاصل على 41 جائزة من مصر والأردن والسعودية والصين وألمانيا والولايات المتحدة وصربيا واليابان والعراق وفلسطين والإمارات.