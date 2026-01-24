إعلان

"من قلب النوبة إلى قلب العالم".. جلال المسري يقدّم النسخة الإيطالية من "أرض الذهب" بمعرض الكتاب

كتب : مصراوي

10:28 م 24/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أرض الذهب (2)
  • عرض 6 صورة
    أرض الذهب (3)
  • عرض 6 صورة
    أرض الذهب (1)
  • عرض 6 صورة
    أرض الذهب (4)
  • عرض 6 صورة
    الفنان المصور جلال المسري (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عبدالمنعم:
يقدم الفنان المصور جلال المسري، النسخة الإيطالية من كتاب أرض الذهب لتنضم إلى النسخة العربية والإنجليزية لتعرض حاليًا في الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب من قلب النوبة إلى قلب العالم، الحكاية بـ3 لغات.

حيث يغوص الكتاب في عمق "أرض الذهب"، باحثاً عن سر الخلود في عيون العجاز وضحكات الأطفال، موثقًا سير أيقونات بشرية عاشت وصنعت تاريخ هذا المكان بصمت وتواضع.

ويقدم "جلال المسري"، في كتابه "أرض الذهب" رؤية فنية تتجاوز الجماليات التقليدية؛ إنها محاولة مخلصة لحفظ الهوية النوبية، وتجميد اللحظة الزمنية لتبقى شاهدة على حضارة عريقة، مهداة لكل من يبحث عن جذور مصر الطيبة ومعاني الدفء الإنساني الخالص.

يذكر أن جلال المسري مواليد 7 مايو 1961، وهو مصور فوتوغرافي مصري اشترك في 125 معرض محلي وعربي ودولي، منهم 5 معارض فردية بمكتبة الإسكندرية، ومكتبة الزاوية الحمراء، وسفارات مصر ببرلين وفيينا، بالاشتراك مع مكتب العلاقات الخارجية الدولية، ووزارة الثقافة.

حاصل على لقب «فنان عالمي» من الاتحاد الدولى للتصوير، وحاصل على 41 جائزة من مصر والأردن والسعودية والصين وألمانيا والولايات المتحدة وصربيا واليابان والعراق وفلسطين والإمارات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جلال المسري أرض الذهب النوبة معرض الكتاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار قضائي جديد بشأن 20 متهماً بالنصب على المواطنين في قضية منصة "FBC"
حوادث وقضايا

قرار قضائي جديد بشأن 20 متهماً بالنصب على المواطنين في قضية منصة "FBC"
تحسبا لهجوم أمريكي محتمل.. خامنئي ينتقل إلى الأنفاق ويكلف نجليه بمهامه
شئون عربية و دولية

تحسبا لهجوم أمريكي محتمل.. خامنئي ينتقل إلى الأنفاق ويكلف نجليه بمهامه
شديد البرودة وتحذير من الشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
أخبار مصر

شديد البرودة وتحذير من الشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

أول تعليق من وزير الرياضة على الجدل المثار بشأن كلمته في معرض الكتاب
أخبار مصر

أول تعليق من وزير الرياضة على الجدل المثار بشأن كلمته في معرض الكتاب
"بعد مساندة رمضان صبحي".. إكرامي الشحات يوجه رسالة للخطيب والنادي الأهلي
رياضة محلية

"بعد مساندة رمضان صبحي".. إكرامي الشحات يوجه رسالة للخطيب والنادي الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام