الزراعة: 30% تخفيضات على الخضروات و40% على اللحوم استعدادًا لرمصان

كشفت المهندسة منال إبراهيم، المشرف على منافذ وزارة الزراعة، عن خطة استباقية شاملة أعدتها الوزارة لضبط واستقرار أسعار السلع الأساسية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأكدت خلال لقائها على فضائية "إم بي سي مصر 2" أن المنافذ التابعة للوزارة ستقدم تخفيضات كبيرة تتراوح بين 20% إلى 25% مقارنة بأسعار السوق الخارجية، في إطار جهود الحفاظ على قدرة الشراء للمواطنين.

وأضافت إبراهيم أن محور التركيز في هذه الخطة سينصب على السلع ذات الأولوية للمواطن، موضحةً أن التخفيضات ستشمل اللحوم، والدواجن، والسكر، والزيت، والأرز، بالإضافة إلى مكونات "ياميش" رمضان.

كما أشارت المشرف على منافذ الوزارة إلى أن نسبة التخفيض ستكون أكبر على أصناف محددة، مبينةً أن أسعار الخضروات والفواكه ستشهد خصمًا يصل إلى 30%، بينما تنخفض أسعار اللحوم الطازجة بنسبة تفوق 40%، لتبدأ أسعارها من 250 إلى 280 جنيهاً للكيلو.

وأكدت المهندسة منال إبراهيم، المشرف على منافذ وزارة الزراعة، أن هذه الأسعار تنافسية وتضمن جودة عالية للمنتجات.

وأوضحت إبراهيم أن جميع هذه السلع متوفرة بوفرة في شبكة المنافذ الثابتة التابعة للوزارة والمنتشرة في مختلف المناطق، لافتةً إلى أن الخطة تشمل أيضًا تعزيز التواجد في المحافظات من خلال منافذ متنقلة.

وتابعت: "تقوم الوزارة بالدفع بمنافذ متحركة لتغطية جميع أنحاء الجمهورية"، مما يضمن وصول السلع المدعومة بأسعار مخفضة إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين في أماكن إقامتهم.

وأكدت على استمرار هذه الإجراءات طوال فترة شهر رمضان، مشيرةً إلى أن هذا الجزء من سياسة أوسع تستهدف تحقيق الاستقرار السعري ودعم السلع الغذائية الاستراتيجية، وضمان سلوكيات تسويقية عادلة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.