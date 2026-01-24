قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن هناك ضرورة لتوفير حلول بديلة للأطفال للحد من الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت.

وأضافت "السنباطي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، أن الاعتماد على الثقافة والفنون والرياضة يمكن أن يشغل الأطفال بشكل مستمر ويقلل من الوقت المخصص للأجهزة الإلكترونية، مشيرة إلى أن حجب بعض المواقع قد يكون حلًا جزئيًا، لكنه وحده لا يكفي.

وأكدت رئيس المجلس، أن التكنولوجيا لها العديد من الاستخدامات المفيدة، لكنها تحمل مخاطر، مشددة على أن دور الأسرة والمدرسة في تشجيع البدائل يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في سلوك الأطفال.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الحكومة ومجلس النواب بشأن استخدام الهاتف المحمول، قائلًا: عايز أفكر نفسي والحكومة والبرلمان في مصر، أن الأستراليين والإنجليز طلّعوا تشريعات عشان تحد أو تمنع استخدام التليفونات في سن معينة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74، اليوم السبت: الكلام ده كنت قولته من بدري للزملاء لكنهم مبيقدروش يتحركوا إلا لما حد مش عندنا يعمل حاجة فنعمل زيهم؛ طب بردوا نعمل زيهم.

وتابع الرئيس السيسي: ده موضوع جديد ولازم نشوف تجارب الآخرين في حماية أبنائنا وبناتنا حتى يصلوا لسن يقدروا يتعاملوا معه بطريقة كويسة.