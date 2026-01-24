السيسي عن الإخوان: "هم مَن بدأوا.. وربنا يكفيكم شر أعمى البصيرة"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه منذ توليه مسؤولياته لم يتخذ أي إجراء يستهدف حياة أي شخص، مشيرًا إلى أن الأحداث بدأت من جهات أخرى، وأن جميع القرارات اتُخذت في إطار التوافق والإصلاح.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74، اليوم السبت: منذ أن كنت وزيرًا وحتى الآن، ماعملتش إجراء بفضل من الله، سبحانه وتعالى، استهدفت فيه دماء أحد، والله يشهد على ذلك، وهمَّ اللي بدؤوا، وهاتوا البيانات اللي طلعناها، واقرؤوا بيان 3 يوليو، وشوفوا كان معمول إزاي، وكله لطف ومحاولة للتوافق والإصلاح، وإننا ندي فرصة لنفسنا تاني لدورة جديدة مش بحد جديد؛ بل لانتخابات والشعب يقولها.

وتابع الرئيس السيسي: لما نختلف، خلاص خلوا الشعب يقول وانتخابات تاني، وهل اتقال إن قبله بيوم أو ساعة تم القبض على حد؟ لا والله.. طب حد يقول اللي أنت عملته ده كان أخذ بالأسباب، والمفروض كنت رحت قتلت أو قبضت؟ أنا إيه اللي دخلني في الحتة دي؟ اللي دخلني فيها الثقة بالله، إني عارف إن المكتوب محدش هيغيره ولا هيعمل فيه حاجة، وماحدش يقدر يعمل غير المكتوب، وأنا موجود ماحدش هيقدر يعمل غير المكتوب، وماحدش هيقدر يقرب لمصر غير بالمكتوب، ماحدش هيقدر، بس المهم نكون كويسين، والمهم الأخذ بالأسباب.

وتابع الرئيس: في سيناء همَّ اللي بدأوا، والقاهرة همَّ اللي بدأوا، مين اللي ضرب نار؟ مين اللي ولع؟ طيب كان هيتاخد إجراء؟ لا والله، وربنا يشهد على كلامي، ولو كان الناس سكتت كان هيتعمل انتخابات وينزل فيها الله يرحمه الرئيس مرسي، ولو أنتم عايزينه تاني خلاص اسكتوا ما أنتم طلعتوا ليه ما خلاص موجود أهوه، ما نجحش خلاص يبقى ماء وجهه مفيش، وماء وجه الناس اللي كانوا موجودين، وربنا يكفيكم شر أعمى البصيرة.

