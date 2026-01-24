تجربة تعليمية متكاملة.. البيئة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- محمد نصار:

شاركت وزارة البيئة، في فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال جناح متكامل يقدم تجربة تعليمية بيئية فريدة تجمع بين التثقيف والترفيه والتفاعل المباشر مع الجمهور.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن مشاركة الوزارة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تمثل فرصة مهمة للتواصل المباشر مع المواطنين وتعريفهم بقضايا البيئة المختلفة، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على دمج البعد البيئي في الفعاليات الثقافية والمجتمعية الكبرى، بما يسهم في بناء وعي بيئي مستدام لدى الأجيال الحالية والقادمة.

وأوضحت د. منال عوض، أن جناح وزارة البيئة يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة البيئية التربوية التي تُقدم بأسلوب مبسط وجذاب، من بينها شاشة تفاعلية تضم لعبة "المزرعة الخضراء" التي تعرّف الأطفال والشباب بأهمية زراعة الأشجار، وإعادة تدوير المخلفات العضوية، وإنتاج غاز البيوجاز من مخلفات المواشي، بما يرسخ مفاهيم الاقتصاد الدائري والاستدامة.

كما يتيح الجناح للزائرين تجربة الواقع الافتراضي التي تحاكي التواجد داخل المحميات الطبيعية المصرية، وهو ما يمنحهم فرصة التعرف على التنوع البيولوجي الفريد لمصر بطريقة مبتكرة تعزز الارتباط بالبيئة الطبيعية وتشجع على حمايتها.

ويشهد الجناح أيضًا تقديم عدد من الألعاب البيئية التفاعلية مثل العجلة الدوارة التي تتضمن أسئلة بيئية مبسطة، إلى جانب ألعاب السلم والثعبان البيئي، والمكعبات، والكوتشينة البيئية، والتلوين، والتي تستهدف الأطفال بأسلوب تعليمي ترفيهي يناقش قضايا ترشيد الاستهلاك، وفصل المخلفات، والتغيرات المناخية.

كما يقدم جناح وزارة البيئة، عروض مسرح العرائس القفازية من خلال أغانٍي واستعراضات توعوية مثل "بذرة" واسكتش "المياه"، بهدف توعية الأطفال بالرسائل البيئية المختلفة بطريقة ترفيهية فنية محببة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل فنية لإعادة استخدام المخلفات في إنتاج لوحات وأعمال فنية، وورش تفاعلية تناقش دور الشباب والأطفال في الحفاظ على البيئة.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى اهتمام وزارة البيئة اهتمامًا خاصًا بدمج الأطفال من ذوي الهمم ضمن الأنشطة المقدمة بالجناح، وتنفذ البيئة هذه الأنشطة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، من أبرزها وزارة الثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، وقصور الثقافة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من الجمعيات الأهلية، بما يحقق مبدأ الدمج المجتمعي وتكافؤ الفرص كما يتم التنسيق لاستقبال عدد من الجهات والمؤسسات التعليمية والمجتمعية، من بينها الجامعات والجمعيات الأهلية والمناطق الأكثر احتياجًا، بهدف تعظيم الاستفادة من الأنشطة المقدمة بالجناح وتوسيع نطاق التوعية البيئية.

ويضم الجناح كذلك شاشة لعرض فيديوهات تعريفية بجهود وإنجازات وزارة البيئة في مختلف المجالات، خاصة في مجال حماية المحميات الطبيعية، إلى جانب إتاحة مطبوعات تعريفية بمشروعات الوزارة المختلفة، ومنها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وحملة إيكو إيجيبت ومشروع جرين شرم ومشروع البايوجاز، ومشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، ومشروع الأوزون وغيرها من مشروعات الوزارة .

كما يتم توزيع جوائز عينية على زوار الجناح تشمل كتيبات توعوية وبروشورات تعريفية وكتيبات تلوين ومجلات "بذرة"، بما يسهم في ترسيخ الرسائل البيئية لدى الأطفال والشباب بأسلوب مبسط وجذاب.

ودعت الدكتورة منال عوض، رواد المعرض، لزيارة جناح الوزارة والاستمتاع بما يقدمه فريق التوعية البيئية بالوزارة من أنشطة ترفيهية وثقافيه متنوعة لدعم حماية البيئة والحفاظ علي الموارد الطبيعية لنا وللأجيال القادمة، مشيرة إلى حرص الوزارة على استثمار المنصات الثقافية الكبرى في نشر الثقافة البيئية، وبناء جيل واعٍ بقضايا البيئة، وقادر على المشاركة الإيجابية في الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

