السيسي: "البلد دي بلدنا كلنا ومفيش حد له أكتر من التاني"
كتب : محمد أبو بكر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
كتب- محمد أبو بكر:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن موضوع الخلاف الذي يحدث نتيجة ممارسات معينة يحتاج من الجميع - أجهزة ومؤسسات ومواطنين - الانتباه.
وأضاف خلال احتفالية عيد الشرطة: الـ74، اليوم السبت: "عندنا كل المواطنين في مصر باختلاف عقائدهم، وحتى الذين لا يملكون عقائد، وأنا أشفق عليهم، لأنهم يعرفون معنى أن يكون الإنسان مقصودًا من ربنا".
وتابع: "وعز ربنا قدامي، محدش هيضغط على حد ليعرف ربنا، وممكن بعض الناس يتساءلوا عن كلامي، لكن ربنا سبحانه وتعالى أعز من أن يضغط أحد على أحد ليعرفه".
وأوضح السيسي: "مش عايز أخرج من الموضوع، بس أحب أتكلم عليه، ربنا العظيم الذي أكرمنا وسترنا ووقف معنا في ظروف لم ينجح فيها الجميع، إلا أنتم، لذلك له كل الشكر والحمد".
وتابع: "البلد دي بلدنا كلنا، ومفيش حد له أكثر من التاني، ومحدش عليه أكثر من التاني، وكلنا زي بعض".
اقرأ أيضًا:
شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة الـ74