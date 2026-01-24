إعلان

السيسي: "البلد دي بلدنا كلنا ومفيش حد له أكتر من التاني"

محمد أبو بكر

02:51 م 24/01/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن موضوع الخلاف الذي يحدث نتيجة ممارسات معينة يحتاج من الجميع - أجهزة ومؤسسات ومواطنين - الانتباه.

وأضاف خلال احتفالية عيد الشرطة: الـ74، اليوم السبت: "عندنا كل المواطنين في مصر باختلاف عقائدهم، وحتى الذين لا يملكون عقائد، وأنا أشفق عليهم، لأنهم يعرفون معنى أن يكون الإنسان مقصودًا من ربنا".

وتابع: "وعز ربنا قدامي، محدش هيضغط على حد ليعرف ربنا، وممكن بعض الناس يتساءلوا عن كلامي، لكن ربنا سبحانه وتعالى أعز من أن يضغط أحد على أحد ليعرفه".

وأوضح السيسي: "مش عايز أخرج من الموضوع، بس أحب أتكلم عليه، ربنا العظيم الذي أكرمنا وسترنا ووقف معنا في ظروف لم ينجح فيها الجميع، إلا أنتم، لذلك له كل الشكر والحمد".

وتابع: "البلد دي بلدنا كلنا، ومفيش حد له أكثر من التاني، ومحدش عليه أكثر من التاني، وكلنا زي بعض".

عبدالفتاح السيسي عيد الشرطة

