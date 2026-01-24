إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على إحدى محطات القطار السريع

كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارة النقل، اسم الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على إحدى محطات الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح).

وكان الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تفقد مواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين/ مطروح والذي يبلغ طوله 660 كم، ويدخل ضمن الممر اللوجستي السخنة/ الدخيلة، وذلك في المسافة من أكتوبر حتى برج العرب.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة الـ74

تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًّا.. وعدد ساعات الصيام