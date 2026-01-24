إعلان

إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على إحدى محطات القطار السريع

كتب : محمد نصار

02:40 م 24/01/2026
كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارة النقل، اسم الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على إحدى محطات الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح).

وكان الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تفقد مواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين/ مطروح والذي يبلغ طوله 660 كم، ويدخل ضمن الممر اللوجستي السخنة/ الدخيلة، وذلك في المسافة من أكتوبر حتى برج العرب.

