إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على إحدى محطات القطار السريع
كتب : محمد نصار
محمد نصار:
أطلقت وزارة النقل، اسم الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على إحدى محطات الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح).
وكان الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تفقد مواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين/ مطروح والذي يبلغ طوله 660 كم، ويدخل ضمن الممر اللوجستي السخنة/ الدخيلة، وذلك في المسافة من أكتوبر حتى برج العرب.
