وقفت حينما كانت الدنيا راكعة.. كلمة اللواء أشرف أبو المجد بحفل الشرطة

كتب : محمد أبو بكر

02:06 م 24/01/2026

كلمة اللواء أشرف أبو المجد بحفل الشرطة

افتتح اللواء أشرف أبو المجد، احتفاليةَ عيد الشرطة الـ74، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية لتضحيات رجال الشرطة ودورهم في حماية أمن واستقرار الوطن.

واستهل اللواء أشرف أبو المجد كلمته بتلاوة قوله تعالى: "إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ" صدق الله العظيم، مؤكدًا أن قوة الوطن واستقراره تستمد من الإيمان، والعزيمة، والإخلاص في العمل.

وتابع أبو المجد: عهدناك رغم التحديات والأعباء.. كالنسر فوق قمم السماء.. تشبه الشمس العصية غير عابئ.. بالسحب والأمطار والأنواء، الحق واليقين في قلبك يعم جوارحك.. لا تخشى غدر لئيم أو عتمة الظلماء، وقفت حينما كانت الدنيا راكعة.. ليسطر التاريخ لقيادة مصر عظمة النبلاء.

وأكمل أبو المجد: الرئيس عبد الفتاح السيسي.. رئيس الجمهورية، الجمع الكريم.. نلتقي اليوم في عيد الشرطة، يوم العهد والوفاء الممتد؛ لنعلي ذكرى رجالٍ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إذا نادى الوطن لبوا، وإذا لاح الخطر تقدموا، جعلوا من الفداء رسالة، كتبوا بدمائهم وما زالوا.. تاريخًا من الشرف والمجد.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، احتفالية عيد الشرطة الـ74، بحضور اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وتضمن الاحتفال عرضًا لجهود وزارة الداخلية في ترسيخ الأمن ومواجهة الجريمة والإرهاب.

وتم تقديم فقرات فنية تجسد حجم التضحيات التي يبذلها رجال الشرطة يوميًّا في مختلف أنحاء الجمهورية.

