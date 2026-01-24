البيئة: برامج رصد ومتابعة لنوعية المياه الساحلية لتقييم حالة المياه

كتب- محمد نصار:

نفذت وزارة البيئة، برامج رصد ومتابعة لنوعية المياه الساحلية على امتداد السواحل (البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة والبحيرات)، وذلك بهدف تقييم الحالة البيئية للمياه ورصد أي تغيرات قد تطرأ عليها نتيجة الأنشطة المختلفة.

وأوضحت منال عوض، وزير التنية المحلية، والقائمة بأعمال وزير البيئة، أن برامج رصد المياه الساحلية تمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة، بما يضمن استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة.

ولفتت إلى أن أعمال برنامج الرصد الدوري لنوعية المياه الساحلية تتم بالتعاون مع معهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد، وذلك منذ 1998 وبمشاركة المختصين من الوزارة لتنفيذ برنامج الرصد الدوري لنوعية المياه الساحلية بهدف المتابعة المستمرة لحالة نوعية المياه وإنشاء قاعدة بيانات حقيقية عن نوعية المياه للسواحل المصرية والبحيرات.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن برامج الرصد تشمل إجراء قياسات وتحاليل دورية لمؤشرات نوعية المياه الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، بما في ذلك الملوحة، والأكسجين الذائب، والعناصر المغذية، والملوثات المحتملة، بما يسهم في الاكتشاف المبكر لأي مصادر تلوث واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في التوقيت المناسب.

وتعتمد هذه البرامج على أحدث الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة في جمع العينات وتحليل البيانات، بما يدعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة وموثوقة، ويسهم في حماية النظم البيئية الساحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.

