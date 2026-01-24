كامل الوزير: الخط الأول للقطار السريع يربط البحرين الأحمر والمتوسط

كتب- محمد نصار:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين/ مطروح والذي يبلغ طوله 660 كم، ويدخل ضمن الممر اللوجستي السخنة/ الدخيلة، وذلك في المسافة من أكتوبر حتى برج العرب.

تستهدف الزيارة متابعة التقدم في معدلات التنفيذ بالمشروع من أعمال التشطيبات بالمحطات وتنفيذ الأعمال الصناعية (كباري - أنفاق)، وأعمال تركيب القضبان على السكة، وأعمال تركيب أعمدة الكهرباء الكاتنيري.

وكان في استقبال الوزير، اللواء ماجد عبدالحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، والدكتور عبدالرحمن الباز، مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، واللواء طارق عبدالجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء طارق حامد جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وقيادات الهيئات ورؤساء الشركات المنفذة للمشروع.

وتابع الوزير، خلال الجولة، أعمال التشطيبات بمحطات (6 أكتوبر التي سيتم من خلالها تبادل خدمة نقل الركاب مع مونوريل غرب النيل "السادس من أكتوبر وسفنكس التي ستخدم مطار سفنكس الدولى ومدينة سفنكس الجديدة"، ومحطة السادات التي ستخدم المنطقة الصناعية والسكنية بمدينة السادات ووادي النطرون التي ستساهم في خدمة المجتمع العمراني بالمدينة والمنطقة الصناعية واللوجيستية المخطط تنفيذها كذلك تسهيل السياحة الدينية والبيئية بالمدينة، والنوبارية التي ستخدم مدينة النوبارية الجديدة والمنطقة الصناعية، وبرج العرب وهي أول محطة بعد تفريعة مسار القطار غربًا وتخدم مدينة برج العرب القديمة والجديدة ومطار برج العرب.

كما تابع الوزير أيضًا المنطقة الصناعية القريبة من الطريق الساحلي الدولي وهي تعتبر من كبرى المحطات السريعة على الخط حيث تتكون من 3 أرصفة و6 سكك وستتبادل الخدمة مستقبلًا مع مترو الإسكندرية، ومحطة ستاد الجيش المصري بالكنج مريوط التي ستساهم في خدمة "الأغراض السياحية"، ومحطة العامرية.

واطلع الوزير، على مخطط سير حركة الركاب من المداخل الرئيسية للمحطات حتى الوصول إلى صالات التذاكر وكيفية التنقل بين الأرصفة، وخطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بها.

كما تم الاطلاع على معدلات التقدم في تنفيذ الأعمال الصناعية "كباري وأنفاق وبرابخ وأخوار"، وما تم الانتهاء منها والمخطط الزمني الخاص بالأعمال الجاري تنفيذه حيث يشتمل هذا القطاع على 8 كباري مسار مثل (أكتوبر بطول 16 كم يمر بكامل أجهزة أكتوبر لفتح الحركة للمواطنين أسفل الكوبري - الرجوا - تقاطع طريق وادي النطرون/ الدبلوماسين - تقاطع طريق وادي النطرون/ العلمين - كوبري مسار ترعة النصر - كوبري المثلث)، وعدد 1 كوبرى ديزل (الاتحاد).

كما يشتمل القطاع على 26 كوبري تقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع مثل (البوليفارد - 6 أكتوبر الزراعية - الكتيبة - الضبعة - سفنكس - الدائري الإقليمي - قرية طنمبول - قرية بني سلامة - قرية الحمرا - الطبراني - الشجاعة - بداية النوبارية - نهايةالنوبارية)، وعدد 226 بربخًا مع مسار القطار الكهربائي السريع وعدد 2 نفق.

وتفقد الوزير كذلك الانتهاء من أعمال الجسور لمسار القطار السريع لأغلب المسار طوال مسار الزيارة وتسليمها للتحالف لبدء فرد البازلت والفلنكات وأعمال السكة كاملة.

ووجه الوزير، باستكمال تمهيد طرق الخدمة الموازية للمسار لاستخدام طرق الخدمة الداخلية في أعمال فرش البازلت وتركيب الفلنكات والقضبان واستخدام طرق الخدمة الخارجية لخدمة التجمعات السكنية والمناطق الزراعية.

وتم الاطلاع على قطاعات المسار التي تم ويجرى تسليمها لتحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، حيث تم الانتهاء من تركيب قضبان السكة بطول 84.3 كم بقطاع شرق النيل وبطول 18 كم بقطاع غرب النيل وبطول 24.6 كم بالقطاع الشمالي.

كما تم الانتهاء من تصنيع 21 قطارًا إقليميًا (ديزيرو) من إجمالي 34 قطارًا وتم وصول 8 قطارات منها مخصص للخط وتم الانتهاء من تصنيع 7 قطارات سريعة (فيلارو) من إجمالي 15 قطارًا وتم وصول 2 قطار منها لهذا الخط، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تصنيع الجرارات الكهربائية للبضائع المخصصة لهذا الخط بإجمالي 14 جرارًا.

والتقى وزير النقل، مع عدد كبير من العاملين بالمشروع ونقل لهم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي وثقته الكبيرة فيهم لإنجاز هذا المشروع العملاق الذي يمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر وخاصة مع قيام الدولة ممثلة في وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة للتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة تواكب الطفرة التكنولوجية التي يشهدها قطاع النقل عالميًا.

وأضاف الوزير، أن اعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر لأنها ستربط أنحاء الجمهورية ببعضها وأنه بتنفيذ الخط الأول من هذه الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بريًا لتكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان، وقدم الوزير الشكر للعاملين بالمشروع على الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع العملاق.

ولفت إلى أهمية تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع والتي تعتبر شرايين تنمية جديدة ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية)، وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) مثل المناطق السياحية في (الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكي وشرق العوينات، وكذلك المساهمة في خلق محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) كما أنها توفر الآلاف من فرص العمل للشباب.

