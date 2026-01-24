السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لش

كتب- محمد نصار:

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، فور وصوله إلى مقر أكاديمية الشرطة، للمشاركة في احتفالية عيد الشرطة الـ74، وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتتضمن فعاليات الاحتفال عرضًا لجهود وزارة الداخلية في ترسيخ الأمن ومواجهة الجريمة والإرهاب، إلى جانب فقرات فنية تجسد حجم التضحيات التي يبذلها رجال الشرطة يوميًا في مختلف أنحاء الجمهورية.

