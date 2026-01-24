إعلان

السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

كتب : محمد نصار

10:30 ص 24/01/2026

كتب- محمد نصار:

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، فور وصوله إلى مقر أكاديمية الشرطة، للمشاركة في احتفالية عيد الشرطة الـ74، وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتتضمن فعاليات الاحتفال عرضًا لجهود وزارة الداخلية في ترسيخ الأمن ومواجهة الجريمة والإرهاب، إلى جانب فقرات فنية تجسد حجم التضحيات التي يبذلها رجال الشرطة يوميًا في مختلف أنحاء الجمهورية.

عبدالفتاح السيسي شهداء الشرطة أكاديمية الشرطة محمود توفيق وزير الداخلية

