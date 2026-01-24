كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة، بداية من غدًا الأحد إلى الخميس 29 يناير.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما أشارت إلى نشاط الرياح من يوم الإثنين إلى الأربعاء على أغلب الأنحاء وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 درجة، والسواحل الشمالية 21 درجة، وجنوب الصعيد 26 درجة.