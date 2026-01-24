إعلان

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

كتب : أحمد عبدالمنعم

10:00 ص 24/01/2026

طقس شديد البرودة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة، بداية من غدًا الأحد إلى الخميس 29 يناير.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما أشارت إلى نشاط الرياح من يوم الإثنين إلى الأربعاء على أغلب الأنحاء وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 درجة، والسواحل الشمالية 21 درجة، وجنوب الصعيد 26 درجة.

طقس

طقس شديد البرودة شبورة برودة أمطار رياح الأرصاد الجوية درجات الحرارة

