"لو عايز تتفسح في معرض الكتاب".. إليك الفعاليات الفنية للأطفال غدا

يقدم معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم غدٍ السبت 24 يناير 2026 برنامجًا غنيًا ومتنوعًا للطفل، يجمع بين الترفيه والتعليم والإبداع، عبر ورش فنية وعروض مسرحية وغنائية، بالإضافة إلى فعاليات الفنون القولية والأنشطة اليدوية التي تناسب مختلف الأعمار.





وتنطلق في بداية اليوم، الورش الفنية التي تتضمن تلوينًا وخزفًا ورسمًا على الوجه، إلى جانب نشاط "كارت رأس السنة"، وذلك خلال الفترة من 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، كما يقدم المعرض ورشًا متنوعة مثل: "اصنع كتاب الحروف من الجوخ"، وأورجامي (ظرف)، ورسم وتلوين على الوجه، بالإضافة إلى ورشة “اصنع حديقة حيوان كبيرة من الصلصال (قطة)” وبازل فرعوني، لتشجيع الأطفال على الإبداع وتنمية مهاراتهم اليدوية.





وخلال الفترة من 2 ظهرًا حتى 3، تستمر الورش الفنية بفعاليات جديدة مثل: "إبداعات صغيرة من قلوب كبيرة" وورشة عمل "زهور من المناديل الورقية"، إلى جانب أنشطة الرسم والتلوين، وأورجامي، وورش الصلصال والبازل الفرعوني، ما يتيح للأطفال فرصة قضاء وقت ممتع ومثمر داخل أجواء المعرض.





ويتضمن اليوم عروضًا فنية على خشبة المسرح الكبير والصغير، ففي المسرح الكبير، تقدم فرقة “زي الهوا” بقيادة د. سامح عبد العزيز في الساعة 6:30 مساءً، بينما يقدم المسرح الصغير فقرات فنية من وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، تتضمن استعراضات وأغاني وإلقاء شعري.





ويستكمل المسرح الصغير فعالياته بعرض كورال المنصورة في الساعة الثالثة والنصف عصرًا، ثم أغاني الأطفال من الهيئة العامة لقصور الثقافة في الساعة 4:30، قبل أن يختتم اليوم بالفرقة القومية للموسيقى والإنشاد الديني في السادسة والنصف مساءً.





ويوفر المعرض إلى جانب ذلك، ركنًا للفنون القولية، إذ يقدم “المبدع الصغير” في 10 صباحًا، تليه مسرحية “آخر العنقود” في الحادية عشرة وعشر دقائق، ثم فقرة “يلا نغني” في الثانية عشرة ظهرًا، كما يقام لقاء حول روايات اليافعين مع أحمد طوسون وأحمد قرني في الساعة الواحدة ظهرًا، يتخلله حكي قصتين من إبداعهما، يلي ذلك لقاء مع رئيس تحرير مجلة “علاء الدين” الكاتب حسن الزنات في الساعة الثانية ظهرًا.





وتستمر الورش الفنية خلال ساعات اليوم المختلفة، إذ تتضمن ورشًا لألعاب متنوعة مثل “السلم والثعبان”، و”المتحري الصغير”، و”بنك الحظ”، و”الميموري”، بالإضافة إلى ورشة مسرح عرائس والعجلة الدوارة، ما يجعل المعرض وجهة مناسبة للعائلة كاملةً لقضاء يوم مليء بالمرح والمعرفة.



