شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: الإعلان عن فرص عمل جديدة بشركات الكهرباء، وانقطاع المياه هذه المناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات بدءًا من مساء اليوم، والسياحة تعلن عن حوافز جديدة لدعم وتشجيع شركات الطيران، ووزير العمل يطمئن على أوضاع العمال في جولة ميدانية بالقاهرة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

فرص عمل جديدة بشركات الكهرباء - الشروط والتخصصات

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة المهندس جابر دسوقي، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الهندسية والتخصصية والفنية بعدد من شركات توزيع الكهرباء التابعة، وذلك في إطار دعم منظومة العمل بالشركات وتعزيز كفاءة التشغيل، خاصة في مجالات الشبكات والتقنيات الحديثة والعدادات الذكية.

رياح مثيرة للرمال بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم تتميز بأجواء مشمسة مستقرة على مناطق شمال البلاد، مع ظهور بعض السحب العالية غير المؤثرة على جنوب البلاد وشبه جزيرة سيناء.

وزير السياحة: حزم تحفيزية لدعم وتشجيع شركات الطيران لتنفيذ رحلاتها إلى مصر

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، جلوريا جيفارا، في إطار زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR 2026، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس خلال الفترة المقبلة.

شبورة ورياح وبرودة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة بدءاً من الأحد 25 يناير 2026 إلى الخميس 29 يناير 2026

التقى "عمال ديلفري" واطمأن على أوضاعهم.. جولة ميدانية بالقاهرة لوزير العمل

تفقد محمد جبران وزير العمل، اليوم الجمعة، أحد المواقع بمحافظة القاهرة، لمتابعة تنفيذ فعاليات الحملة الوطنية "سلامتك تهمنا"، التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، والمخصصة في مرحلتها الأولى لعمال توصيل الطلبات "الديلفري".

وزيرا التضامن والإسكان يناقشان سبل تيسير إجراءات التراخيص للحضانات

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وتطرق اللقاء لمناقشة سبل تيسير إجراءات التراخيص للحضانات على مستوى الجمهورية.

أعداد مهيبة.. الآلاف يؤدون شعائر صلاة الجمعة بمعرض الكتاب – صور

شهدت ساحات معرض القاهرة الدولي للكتاب، ازدحاماً شديدا، منذ قليل، حيث بدأت شعائر صلاة الجمعة الأولي ضمن فعاليات الدورة الـ57.

اليوم.. قطع المياه عن منطقة بشتيل لمدة 10 ساعات

تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في قطع المياه عن منطقة بشتيل وذلك لمدة 10 ساعات اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة 23 يناير 2026 وحتى الساعة الثامنة صباح السبت 24 يناير 2026.

