بث مباشر .. الدكتور علي جمعة يجب على تساؤل: لماذا أنا مسلم؟

كتب – أحمد العش:



تجري الآن فعاليات إحدى الندوات الفكرية والثقافية التي يستضيفها جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يحل فيها ضيفًا الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.



ويمكنك متابعة البث المباشر لكلمة الدكتور علي جمعة، في لقاء مفتوح يحاوره خلاله الإعلامي حسن الشاذلي، من خلال الفيديو المرفق، إذ تتناول الندوة عددًا من القضايا الدينية والفكرية المعاصرة وعلى رأسها الإجابة على تساؤل"لماذا أنا مسلم؟"، مؤكدًا أهمية ترسيخ الفكر الوسطي وتعزيز الوعي الثقافي لدى مختلف فئات المجتمع.



وتعقد الندوة بجناح وزارة الأوقاف رقم A25، صالة 4، في تمام الساعة 5:30 مساء اليوم الجمعة، وسط حضور ملحوظ من زوار المعرض والمهتمين بالشأنين الديني والفكري.



وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الندوات واللقاءات العلمية التي ينظمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال المعرض، في إطار حرص وزارة الأوقاف على تقديم محتوى معرفي يثري الساحة الثقافية، انطلاقًا من المقولة: "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا".







