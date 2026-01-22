تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإحدى عاملات النظافة بالمتحف المصري الكبير، لاقى تفاعلًا واسعًا وإشادة كبيرة من المتابعين، لما أظهرته من سرعة ودقة والتزام في أداء مهامها أثناء خدمة الزوار، إذ بدت حريصة على النظام والنظافة بما يعكس صورة حضارية تليق بمكانة مصر السياحية، دون تسجيل أية شكاوى بحقها.

وأشاد ناشر المقطع والذي يدعى أحمد محمد، بالأداء الذي ظهرت به عاملة النظافة، مؤكدًا أن البلاد في حاجة إلى هذا النموذج من الإخلاص في العمل، إذ يحرص كل فرد على أداء واجبه بإتقان ومراعاة ضميره، مشيرًا إلى أن الله يكافئ من يعمل بصدق لأنه يرى جهده.

وأضاف أن العاملة لفتت الأنظار بخفة ظلها وسرعتها في الأداء، وهو ما دفع سائحة أجنبية إلى توثيق جهدها داخل دورات المياه بالمتحف المصري الكبير، مختتمًا إشادته بالدعاء لها ولكل من يسير على نهجها، تقديرًا لما يقدمونه من صورة مشرفة.

وتبين أن السيدة تدعى منى عبد الرازق، إحدى العاملات بالشركة المسؤولة عن تطوير تجربة الزيارة بمنطقة هضبة الأهرامات، وقد تم تصوير الفيديو داخل مركز الزوار، الذي يُعتبر أول مزار ضمن منظومة الزيارة الجديدة بهضبة أهرامات الجيزة.

وأثنى السياح، من جانبهم على الأداء المتميز للعاملين، مؤكدين أن ما لمسوه من سرعة في تقديم الخدمة، وحرص على النظافة والنظام، عكس صورة إيجابية وحضارية عن الموقع، وأسهم في تحسين تجربتهم داخل المنطقة الأثرية، مشيرين إلى أن هذا المستوى من الالتزام والاحترافية يعزز انطباعهم الجيد عن السياحة في مصر ويجعل الزيارة أكثر راحة وتنظيمًا.

اقرأ أيضًا:

رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم