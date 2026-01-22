كتب- نشأت علي:

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تلتزم بتنفيذ الرؤية الكاملة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، عبر مشروعات خدمية تلبي احتياجات المواطنين، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية.

وقال "الشربيني": "سنستعرض خطة الوزارة في مشروعاتها المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى جهود تطوير ملف الإيجار القديم وما تم تحقيقه من إنجازات حتى الآن، مع استمرار العمل بخطى ثابتة لتعزيز هذا الملف."

وأضاف: "الحق في السكن هو حق أساسي وركيزة للعدالة الاجتماعية، والوزارة حريصة على توفير سكن لائق لجميع المواطنين. لذلك تم التوسع في مشروعات الإسكان، وتطوير البنية التحتية والمرافق، مع مراعاة احتياجات ذوي الفئات الأولى بالرعاية، كما نحرص على التعاون مع مجلس الشيوخ ولجانه للاستفادة من التوصيات والملاحظات في تطوير السياسات والرؤى المستقبلية."

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بحضور الوزير، لمناقشة جهود الوزارة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطوير مشروعات الإسكان بما فيها ملف الإيجار القديم.