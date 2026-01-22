تناولت اللقاءات المهنية التي عقدها شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مع عدد من كبرى شركات ومنظمي الرحلات السياحية بالسوق الإسباني، عددًا من المطالب التي طرحها ممثلو تلك الشركات بهدف دعم وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري.

وأكد مسؤولو شركات السياحة الإسبانية، ومن بينهم Viajes Carrefour & Dynamic Tours، على وجود طلب متزايد على زيارة مصر من السوق الإسباني ومن مختلف الدول التي تعمل بها هذه الشركات، مشيرين إلى أن حجم الطلبات الشهرية لديهم يتراوح بين 4 آلاف و5 آلاف سائح يرغبون في زيارة المقصد المصري، وهو ما يعكس جاذبية السوق السياحي المصري.

وطالبت الشركات بضرورة تسهيل إجراءات دخول المعابد والمناطق الأثرية، مع زيادة عدد بوابات الدخول خلال أوقات الذروة، وذلك لتقليل التكدس والحد من وجود طوابير انتظار، خاصة في ظل الالتزام بمواعيد دخول محددة لهذه المواقع.

وأعرب مسؤولو شركة El Corte Ingles، من جانبهم، عن أن المقصد المصري يشهد إقبالًا كبيرًا من السائحين، إلا أن وجود تفاوت كبير في المنافسة السعرية يؤثر سلبًا على صورة المقصد السياحي، مطالبين بضرورة معالجة هذه الظاهرة بما يحافظ على تنافسية السوق وجودة الخدمات المقدمة.

وأعلن ممثلو الشركات الإسبانية، عزمهم تنظيم ملتقى مهني منتصف فبراير المقبل، بمشاركة نحو 250 شركة سياحة ومنظم رحلات، لاستعراض المقومات والمنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد المصري، وبحث آليات إعداد برامج تسويقية متنوعة تجمع بين مختلف الأنماط والمنتجات السياحية.

وشدد وزير السياحة والآثار، في هذا الإطار، أن الوزارة تتعامل أولًا بأول مع أي ممارسات فردية تتعلق بحرق الأسعار، حفاظًا على استقرار السوق السياحي وسمعة المقصد المصري، بما يحقق التوازن بين جودة الخدمات المقدمة والأسعار المعروضة.

